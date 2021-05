Villacís reivindica la "moderación", la "calma" y el "sosiego" que "solo hay una voz que lo esté pidiendo y es Bal"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reivindicado desde los actos del 2 de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, la "moderación", la "calma" y el "sosiego", y ha afirmado que "solo hay una voz que lo esté pidiendo y es Edmundo Bal".

En declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, Villacís ha dicho que Madrid está "despertando de la mayor crisis sanitaria" que se ha producido en los últimos tiempos, pero ha advertido sobre el Madrid que están "despertando algunos políticos irresponsables".

"Estamos despertando a un Madrid, propiciado por algunos políticos irresponsables, en el que yo no me reconozco, ni reconozco a los madrileños", ha señalado, para agregar que "eso no es Madrid".

Así, ha manifestado su deseo de que los madrileños despierten "de este Madrid que quieren propiciar algunos políticos, que, por cierto, no han visto una guerra ni en pintura ni han tenido hambre en su vida".

"Me gustaría que volviese la sensatez", ha afirmado, para agregar que el candidato de Cs a la Presidencia de la Comunidad, Edmundo Bal, "es esa persona en la que cuando todo el mundo mira encuentra moderación, calma, sosiego".

"Encuentra lo que nos piden por la calle, y lo que nos piden por la calle es que tranquilicemos un poco el ambiente y que nos pongamos de acuerdo y hablemos entre nosotros, como si fuésemos mayores de edad, Solo hay una voz que lo esté pidiendo y es Edmundo Bal", ha concluido.