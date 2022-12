Villacís reprocha a Vox que no presenten enmiendas al presupuesto: "Si no trabajan, ¿para qué cobran?"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado a Vox que sea el único grupo municipal que no ha presentado enmiendas al proyecto de presupuestos preguntándose que "si no trabajan, ¿para qué cobran?".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, trasladada a Carabanchel, Villacís ha definido de "estratégicos" los presupuestos de 2023 y espera que los grupos de la oposición "entiendan esta realidad" porque "no vale solo la política de Pleno, de pregunta y control", dado que "es necesario sentarse a hablar y negociar, que es lo que los ciudadanos más premian".

Eso le ha llevado a indicar que solo un grupo de la oposición, Vox, no ha presentado enmiendas al proyecto de presupuestos. "Nunca hasta la fecha me he encontrado un grupo que no presentase enmiendas, que obvien su obligación de trabajar para los vecinos", ha subrayado.

Villacís ha asegurado que entiende a la ciudadanía que puede llegar a pensar que, "si no trabajan, ¿para qué cobran?". A eso ha unido la situación de Vox en la Asamblea, donde "han querido trabajar pero presentaron las enmiendas fuera de plazo". "Entiendo que los vecinos estén indignados con esa actitud porque ellos sí se levantan todos los días para ganarse el pan y pagar sus facturas", ha rematado.