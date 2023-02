Villacís se siente apoyada "por el partido, concejales y madrileños" y encara con "ganas" las elecciones del 28M

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La vicealcadesa de Madrid, Begoña Villacís, ha manifestado este viernes que se siente apoyada "por el partido, concejales y madrileños" y que encara con "ganas" la campaña electoral del próximo 28 de mayo porque es consciente de la necesidad del centro político en estos momentos de "polarización".

"Siempre me he sentido muy apoyada, no solo por concejales, también de otros pueblos. Ahora se ve que apoyan lo que decía porque era sensato. Siento el apoyo del partido, de gente que no está en el partido y de los madrileños", ha trasladado ante los periodistas, desde la Caja Mágica, tras asistir a la presentación de la nueva promoción de la Policía Municipal de la capital.

Esta declaración de intenciones llega dos días después de anunciar que concurriría a las primarias para ser la candidata de Cs a la Alcaldía de Madrid y que "nunca" se había ofrecido a engrosar las filas del Partido Popular.

Un día después de este anuncio, el diputado de Ciudadanos en el Congreso Miguel Gutiérrez comunicaba su decisión de dimitir del cargo de vocal y miembro del Comité Autonómico del partido en la Comunidad de Madrid por discrepancias con la coordinadora regional, Begoña Villacís, y sus "deseos personales".

Requerida por esta marcha, Villacís ha precisado que ella no está "a la gente que se va" y sí "a la gente que se queda". "En momentos difíciles hay gente que se va y gente que se queda. Con ellos se puede contar", ha advertido.

Villacís se ha mostrado optimista de cara a los próximos comicios. "Al acabar esta semana de especulaciones, para adelante. Tenemos una campaña electoral, no soy nueva, pero esta es de las más importantes a las que me he presentado. La primera vez no era un panorama tan polarizado. Este Madrid no tiene nada que ver con el que yo conozco", ha lanzado.