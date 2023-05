Villacís tacha de "estupidez infantil" la polémica y censura que el 2 de Mayo no se hablara de los madrileños

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid y candidata de CS a la Alcaldía, Begoña Villacís, ha tachado de "estupidez infantil" la polémica creada ayer entre la Comunidad de Madrid y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños en el desfile militar del 2 de Mayo, criticando que era un día para hablar de los madrileños y no "de unos contra otros".

"Nos equivocamos otra vez cada vez que hablamos de los políticos y dejamos de hablar de los ciudadanos. La principal razón por la que los ciudadanos creen cada vez menos en la política es porque no paramos de hablar de nosotros mismos en lugar de hablar de ellos. Ayer era el día de todos los madrileños", ha subrayado.

Así, ha recalcado que el 2 de Mayo se reconoce "la gesta de una villa que se levantó por puro inconformismo". "Eso es lo que se celebraba ese día de los madrileños. Y no es el día de los partidos políticos, y no es el día de unos contra otros, y no es el día de ver imágenes que un poco son nefastas", ha reseñado.

También se ha referido al mensaje que lanzó ayer en la parte trasera de su abrigo en el que se podía leer "Esta Villa ni se rinde ni se entrega", haciendo alusión a su situación de cara a los comicios y al lema de precampaña de su partido.

En este sentido, ha destacado que las encuestas, "por más que se quieran obviar", señalan que CS va a entrar en el futuro gobierno municipal. "Y lo voy a hacer visible todos los días. Soy muy consciente de la importancia que tiene para Madrid que el centro liberal esté fuerte, que condicione, porque si no acabará en manos de los extremos", ha advertido.

Insiste en que "Madrid se parece mucho más a una sociedad liberal y a un partido liberal" como es el suyo. "Madrid además creo que reconoce el trabajo que nosotros hemos hecho, por eso aquí en esta ciudad tenemos las posibilidades que tenemos, vamos a entrar y vamos a condicionar y todos los días lo voy a recordar", ha agregado.