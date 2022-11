Villar de Cañas seguirá luchando por albergar el ATC y afea que se arrebate la inversión "por capricho de Page"

CUENCA, 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Villar de Cañas ha señalado que va a seguir batallando para que el municipio albergue el Almacén Temporal Centralizado (ATC) tal y como fue designado en 2011, con los informes técnicos favorables y ha lamentado que se arrebate esta inversión al municipio "por capricho" del presidente regional, Emiliano García-Page.

Así ha reaccionado en un comunicado después de que el Gobierno se haya decantado finalmente por la construcción de siete almacenes y temporales individualizados (ATI) de residuos radiactivos en cada central nuclear en lugar de la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC), cuya construcción en Villar de Cañas (Cuenca) fue paralizada por el Gobierno en 2018. Los residuos permanecerán en estos emplazamientos hasta la construcción de un Almacén Geológico Profundo (AGP).

"Este Ayuntamiento no ha recibido desde el Ministerio Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ninguna respuesta a las alegaciones presentadas al 7º Plan de Residuos Radioactivos, por lo que no podemos dar como válidas las excusas que esgrime el Gobierno de España para comunicar que no va a construir el ATC de Villar de Cañas", ha manifestado el Consistorio.

Consideran "un ejercicio de absoluta irresponsabilidad que el Gobierno de España se plantee ni tan siquiera renunciar a la construcción del ATC, un proyecto de Estado, inversor, pionero y que traerá riqueza y prosperidad a la comarca de Villar de Cañas"

"El Gobierno de Sánchez arrebata a Cuenca la mayor inversión que se había aprobado nunca en la provincia, por un capricho de Page que nos costará, a todos los españoles, 2.500 millones de euros que pagaremos en la factura la luz".

Lamentan que este tipo de decisiones, "trascendentales y muy importantes para Cuenca y España se tomen sólo en base a criterios políticos y electoralistas, sin tener en cuenta el interés general y común de los ciudadanos".