Villarejo defiende que la Operación Cataluña la dirigió el CNI y fue ideada desde las "entrañas" del Gobierno de Rajoy

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, al que la Audiencia Nacional investiga en una macrocausa de corrupción, ha defendido este miércoles en el Congreso que la 'Operación Cataluña' la dirigió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y fue ideada desde las "entrañas" de Presidencia del Gobierno en la etapa de Mariano Rajoy (PP).

Según Villarejo, las "directrices fundamentales" las daba directamente el CNI, entonces liderado por el general Félix Sanz Roldán. "Ni el CNI ni la Guardia Civil aparecen en esta causa. En mi caso no hay ningún chocho volador, ninguna 'coca', ningunos generales que se llevan el dinero y, sin embargo, estoy aquí, que me piden 1.200 años, imagínese lo absurdo", ha lamentado, en alusión al 'caso Mediador' que afecta al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

Así lo ha explicado en la comparecencia que ha abierto la comisión de investigación sobre la trama supuestamente parapolicial que Villarejo ha relacionado con una labor de "inteligencia" para frenar el desafío independentista en Cataluña, negando que el objetivo fuera fabricar pruebas falsas contra políticos soberanistas.

"La Operación Cataluña no se entiende sin que le pregunten ustedes al CNI --ha dicho--. Es una de las muchas operaciones en las que en mi condición de agente de inteligencia trabajé para el Gobierno".

El comisario jubilado ha hablado de una "operación de Estado" y ha calificado de "esperpento" que pidan más años de cárcel a él por la pieza 'Kitchen' que para el que fue ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

A preguntas del PSOE, Villarejo ha dicho que las "directrices puntuales" las recibía de Fernández Díaz, aunque también despachaba con su secretario de Estado de Seguridad, el director de la Policía o el director adjunto operativo (DAO).

LAS CUENTAS DE ANDORRA Y EL REY JUAN CARLOS

En otro momento, a preguntas del PP, se ha referido a las informaciones que se publicaron vinculando a independentistas con cuentas opacas en Andorra, a raíz de la evasión de capitales reconocida por Jordi Pujol, y ha precisado que este asunto el CNI lo encargó a la Guardia Civil porque "nunca" se han fiado de la Policía.

Según ha explicado, su intervención en el tema de Andorra fue una nota de inteligencia en la que se mencionaba a personas vinculadas al rey Juan Carlos, lo que provocó una noticia en la que se acusaba a los policías de tratar de implicar al monarca en el 'caso Pujol'.

Villarejo sostiene que aquello provocó que fuera detenido poco después, porque "el CNI siempre acepta un órdago", y por eso no ha querido profundizar en el tema. "Me pone su señoría en el compromiso de que me repriman, en cualquier momento me van a volver a meter en prisión si vuelvo a hablar o dar más detalles", ha señalado.

A su juicio, a la Corona se la protege "corrigiendo los errores, no encubriéndolos ni ocultándolos". "Y ese ha sido mi error, porque había otras personas que no entendían eso", ha comentado.