Villarejo defiende que la Operación Cataluña la dirigió el CNI y se ideó desde las "entrañas" del Gobierno Rajoy

Se desvincula de las denuncias sobre cuentas en Andorra y dice que jamás se ha visto con el presidente de la Banca Privada

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, al que la Audiencia Nacional investiga en una macrocausa de corrupción, ha defendido este miércoles en el Congreso que la 'Operación Cataluña' la dirigió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y fue ideada desde las "entrañas" de Presidencia del Gobierno en la etapa de Mariano Rajoy (PP).

Según Villarejo, las "directrices fundamentales" las daba directamente el CNI, entonces liderado por el general Félix Sanz Roldán. "Ni el CNI ni la Guardia Civil aparecen en esta causa. En mi caso no hay ningún chocho volador, ninguna 'coca', ningunos generales que se llevan el dinero y, sin embargo, estoy aquí, que me piden 1.200 años, imagínese lo absurdo", ha lamentado, en alusión al 'caso Mediador' que afecta al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni'.

Así lo ha explicado en la comparecencia que ha abierto la comisión de investigación sobre la trama supuestamente parapolicial que Villarejo ha relacionado con una labor de "inteligencia" para frenar el desafío independentista en Cataluña, negando que el objetivo fuera fabricar pruebas falsas contra políticos soberanistas.

UNA OPERACIÓN DE ESTADO

"La Operación Cataluña no se entiende sin que le pregunten ustedes al CNI --ha dicho--. Es una de las muchas operaciones en las que en mi condición de agente de inteligencia trabajé para el Gobierno".

El comisario jubilado ha hablado de una "operación de Estado" y ha calificado de "esperpento" que pidan más años de cárcel a él por la pieza 'Kitchen' que para el que fue ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

A preguntas del PSOE, Villarejo ha dicho que las "directrices puntuales" las recibía de Fernández Díaz, aunque también despachaba con su secretario de Estado de Seguridad, el director de la Policía o el director adjunto operativo (DAO).

Según ha explicado, la Operación Cataluña arrancó en 2012 y lo que le encargaron fue "averiguar cosas que tuvieran interés para desmontar el proceso independentista". En ese sentido, el entonces presidente, Artur Mas, "era uno de los objetivos fundamentales" porque entendían que "en realidad era casi una marioneta que manejaba todavía el expresidente Pujol".

LAS CUENTAS DE ANDORRA Y EL REY JUAN CARLOS

En otro momento, a preguntas del PP, se ha referido a las informaciones que se publicaron vinculando a independentistas con cuentas opacas en Andorra, a raíz de la evasión de capitales reconocida por Jordi Pujol, y ha precisado que este asunto el CNI lo encargó a la Guardia Civil porque "nunca" se han fiado de la Policía. Ha afirmado igualmente que "jamás" se vio con el directivo de la Banda Andorrana, Higini Cierco, también citado en la comisión del Congreso.

También ERC y Junts le han preguntado por su implicación en los informes sobre políticos catalanes como Xavier Trias o la familia Pujol, pero el comisario jubilado ha reiterado que no tuvo "ninguna" relación sobre las indagaciones en Andorra, más allá de una nota de inteligencia "aclaratoria sobre los errores de utilizar a policías en activo".

Según ha explicado, en su nota mencionó también a personas vinculadas al rey Juan Carlos, lo que provocó una noticia en la que se acusaba a los policías de tratar de implicar al monarca en el 'caso Pujol'. Villarejo ha alegado que aquello provocó que fuera "boicoteado" y detenido poco después, porque "el CNI siempre acepta un órdago", y por eso no ha querido profundizar en el tema. "Me pone su señoría en el compromiso de que me repriman, en cualquier momento me van a volver a meter en prisión si vuelvo a hablar o dar más detalles", ha señalado.

SANZ ROLDÁN DESPACHA CON EL EMÉRITO CADA DOS MESES EN ABU DABI

A su juicio, a la Corona se la protege "corrigiendo los errores, no encubriéndolos ni ocultándolos". "Y ese ha sido mi error, porque había otras personas que no entendían eso", ha comentado. ERC le ha preguntado de nombre Soleado, pero el comisario ha evitado hablar de esta cuestión repitiendo la misma frase: "Cuando el CNI recibe un órdago, dice quiero".

En su intervención en el Congreso, Villarejo se ha presentado como víctima del CNI y de determinados "poderes", a los que se ha referido como "cobardes y felones", sin dar nombres salvo cuando ha mencionado al que fue director del servicio de inteligencia, el general Félix Sanz Roldán.

De forma indirecta ha relacionado las "cuentas opacas" en el exterior del Rey emérito y el contacto que como comisario tuvo con Corinna Larsen con la decisión del CNI de "reprimirle". En este sentido, Villarejo ha hablado de "fondos súper reservados" --sin ningún control-- y de reuniones de Sanz Roldán con Juan Carlos I, apuntando que ambos se ven "cada dos meses" en Abu Dabi.

LA UNIDAD DEL CNI PARA "ELIMINAR" A GENTE MOLESTA

En su 'cruzada' contra el CNI, Villarejo ha vuelto a sugerir que los Servicios de Inteligencia cuentan con una unidad dedicada a "eliminar físicamente" a personas que considera "incómodas" o que tienen información que es mejor ocultar.

El portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, le ha pedido que pusiera algún ejemplo y Villarejo ha mencionado a personas que "han muerto de una manera muy sorprendente" como el que fuera fiscal general del Estado José Manuel de la Maza, fallecido en 2017 en Buenos Aires, o el "señor Jambrina" (por el coronel Emilio Jambrina, mano derecha del general Emilio Alonso Manglano en el CESID), que estaba "enfermo" (murió de coronavirus) tras haber manifestado su deseo de "hablar".

También se ha referido a sí mismo, incidiendo en que intentaron matarle en 2018 estando en la cárcel. "Yo casi estiro la pata porque tenía información molesta", ha indicado, felicitándose de que "calcularon mal la dosis" y luego alegaron que había sido una reacción alérgica a un medicamento.

Villarejo ha insinuando que fue idea del Gobierno del PP pero fallaron algo que, cree, no le habría pasado al PSOE que considera un partido "mucho más serio". "Cuando los resortes del Estado deciden eliminarte, poco se puede hacer. He sido más observador que protagonista", le ha soltado en otro momento a Gabriel Rufián.

La diputada de la CUP, Mireia Vehí, le ha preguntado directamente si el "Estado mata por encargo" y él le ha respondido que los servicios de inteligencia de todos los países "si entienden que hay que tomar decisiones drásticas, actúan" y si consideran que "la mejor solución a una crisis es la eliminación física, lo ejecutan".