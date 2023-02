Villarejo ofrece declarar otra vez en 'Kitchen' y las piezas que el juez quiera para llegar "al fondo" de la macrocausa

"Me haría mucha ilusión que alguna vez se buscara la verdad en la causa 'Tándem", dice el comisario jubilado

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha enviado este mismo viernes un nuevo escrito al juez Manuel García Castellón donde se ofrece a volver a declarar en 'Kitchen' y las piezas que el instructor considere oportuno para "llegar hasta el fondo" de la macrocausa sobre sus negocios privados, insistiendo en su origen "espurio".

En un documento firmado por él mismo, al que ha tenido acceso Europa Press, Villarejo se ofrece a "declarar voluntariamente" en 'Kitchen', la pieza número 28 --sobre la presunta venta de información sensible desde la cárcel-- y "en cuantas considere su señoría" para "aclarar cuáles fueron las verdaderas razones para iniciar este procedimiento".

"Me haría mucha ilusión que alguna vez se buscara la verdad en la causa 'Tándem", declara, para confesar que le inunda una "sensación de inutilidad" porque lleva años haciendo tal ofrecimiento sin obtener respuesta.

En su opinión, se trata de "una muestra más de la arbitrariedad con la que se sigue esta causa", que achaca a "la dejadez que de la misma se ha hecho, siendo los fiscales quienes parecen ser los verdaderos instructores, por el corta y pega en casi todos los autos judiciales de los escritos que ellos presentan".

"Y cuando no ocurre, inmediatamente muestran toda su virulencia contra el instructor, para demostrarle quiénes son los que realmente mandan", añade el policía retirado.

En la misma línea, y a lo largo de nueve páginas, Villarejo carga duramente contra los fiscales de 'Tándem', acusándoles de tratar de influir en la primera sentencia por esta macrocausa, así como de buscar su "silencio definitivo" con un "encierro eterno".

"TODOS LOS MALES" DE LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS

Como ejemplo de las "falsedades" vertidas en su contra, alude a los dos años que estuvo en prisión provisional por el supuesto riesgo de fuga. "¿Qué fue de esa zafia afirmación de los fiscales asegurando que huiría?, ¿dónde sigo estando hoy?, ¿ahora?", plantea.

Además, alude a la reciente sentencia sobre el 'caso Nicolay', que le absuelve, para insistir en que las pesquisas en su contra obedecen a "una investigación prospectiva, parcial y sesgada" de Asuntos Internos.

Con todo, denuncia que, si tratan de culparle "de todos los males que nuestro país sufrió en los últimos 40 años", es para "mantener entretenida a la opinión pública y hacerle olvidar los verdaderos problemas, a los que nadie parece encontrar solución".

No obstante, concluye que "es más que justificable" que "se decidiera" su "eliminación" por "levantar el velo de todos los delitos que se cometen" para, supuestamente, proteger a las altas autoridades.

Y avisa a sus enemigos: "Mientras me quede una gota de aliento, seguiré creyendo en la ley y, por eso, con los medios que el Estado de Derecho me permita, los perseguiré hasta el fin de mis días y no me temblará el pulso, si para ello tengo que acudir a los tribunales internacionales".

PERJUDICADO

Por otro lado, al hilo del reciente ofrecimiento de acciones por parte del Juzgado Central de Instrucción Número 6 a casi 70 personas para comparecer como perjudicados en la pieza BBVA, Villarejo reclama que también se le ofrezca personarse como víctima "contra el espía David Vidal".

El comisario jubilado achaca a Vidal, que durante el primer juicio por 'Tándem' se reconoció como colaborador del CNI, el origen de las pesquisas en su contra porque fue él quien envió a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia de la que partió el caso.

"Me considero un 'ofendidito' más por la conducta de ese sujeto, y no digamos por la corte de individuos que bajo las órdenes de (el ex jefe del CNI Félix) Sanz Roldán me investigaron y acosaron durante años, y gastaron en ello cantidades ingentes de fondos reservados sin informar de ello a juez alguno", remata.