Villarejo pide reserva al Congreso ante su comparecencia en la comisión 'Kitchen' y tener a su lado a su abogado

El comisario jubilado asegura querer colaborar con la comisión y ve su comparecencia como "una oportunidad" para ofrecer su versión

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha remitido un escrito al Congreso pidiendo que su comparecencia ante la comisión de investigación de la 'operación Kitchen', programada para este jueves, se desarrolle conforme al "protocolo de la Comisión de Secretos" y que se permita tener sentado a su lado a su abogado en todo momento.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Villarejo sostiene que el contenido de todas el contenido de las notas que elaboró como "agente de inteligencia" en la Policía está considerado "secreto" en la ley vigente: "Difícilmente podré hablar de ello sin que pese sobre mí otra acusación de 'violación de secretos'", avisa.

Por ello, solicita que su testimonio "se realice bajo el protocolo de la Comisión de Secretos". Fuentes jurídicas apuntan a que se está refiriendo a la Comisión de Gastos Reservados y de control de actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuyas reuniones son secretas.

UNA COMISIÓN NO CREADA Y UN PROTOCOLO QUE NO CONSTA

Pero esa comisión no ha llegado a crearse esta legislatura ya que la elección de sus miembros, uno por grupo parlamentario, exige unas mayorías reforzadas en el Pleno que no se dan. Además, en la Cámara tampoco consta que exista un "procotolo" de esa comisión. En todo caso, no es ese órgano quien ha citado a Villarejo, sino la comisión de investigación de la 'Kitchen', que tiene acordado que sus reuniones son públicas.

Además de esa reserva, Villarejo reclama que durante toda su declaración pueda estar asistido por su abogado Antonio José García Cabrera, pero no en cualquier asiento de la sala, sino a su vera, para poder asesorarle ante cada pregunta que le hagan los diputados por las consecuencias que pudieran tener sus respuestas.

"Su mera presencia en la sala, lejos del estrado y separado del compareciente, impediría que cumpliera las funciones de asistencia reconocidas en la ley de comparecencias ante comisiones de investigación", asegura.

EVITARLE PROBLEMAS CON EL JUEZ

En ese sentido, recuerda las consecuencias que su testimonio en el Congreso puede tener en la macro causa penal en la que está incurso y la necesidad de evitar que sus respuestas puedan interpretarse como menoscabo a la autoridad judicial.

En todo caso, el comisario jubilado mantiene que su voluntad es colaborar con la comisión de investigación "para esclarecer la verdad de los hechos" y como "una oportunidad" para ofrecer su versión.

La mesa de la comisión de investigación, que preside la socialista Isaura Leal, estudiará el escrito de Villarejo y resolverá antes de la comparecencia, pero fuentes parlamentarias ya descartan que la comparecencia pase a ser secreta.