Villarejo, plenamente de acuerdo con el "enojo" de Stampa con la FGE porque "no hayan salido todas las cosas"

MADRID, (EUROPA PRESS)

El comisario jubilado José Manuel Villarejo se ha mostrado plenamente "de acuerdo" con el "enojo" del fiscal Ignacio Stampa con la Fiscalía General del Estado (FGE) porque "no hayan salido todas las cosas".

"Yo, del conflicto que por lo visto el señor Stampa tiene con la Fiscalía General del Estado, no puedo estar más de acuerdo con el señor Stampa. Entiendo perfectamente su enfado y su enojo porque no hayan salido todas las cosas que tendrían que salir", ha dicho este viernes en declaraciones a la prensa a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares para someterse al primer juicio por 'Tándem'.

Villarejo ha reaccionado así a las noticias publicadas en las últimas semanas en diversos medios de comunicación que apuntaban a que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, habría influido para que no prosperara la candidatura de Stampa a una de las ocho plazas que salieron en la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020.

La decisión de Delgado de no proponer al fiscal Stampa para ninguna de esas plazas propició que, después de llevar años investigando el 'caso Villarejo' en comisión de servicios, tuviera que abandonar estas pesquisas.

ADVIERTE SOBRE "UN CIERTO ACUERDO"

Al término de la sesión de este viernes, y también en declaraciones a los medios de comunicación, Villarejo ha continuado por la misma línea criticando "el deseo institucional de proteger al Ministerio Fiscal como sea".

"Le consideran (a Stampa) culpable porque saben que existen pruebas de ello pero, probablemente, a cambio de no admitir la querella que yo he presentado harán, digamos, un cierto acuerdo", ha advertido.

Villarejo ha dicho que lo lamenta por "la señora fiscal general" del Estado, de la que ha enfatizado que tiene "la mejor opinión", si bien ha avisado de que no va a permitir "ese enjuague".

"Yo quiero que quede muy claro que los fiscales, que son los garantes de la legalidad, falsificaron informes, fueron cómplices de mis torturas en prisión y cuando me desnudaban y maltrataban decían que habían informado a la jueza y era mentira, la propia jueza les reconvino. Y esos son los mismos fiscales que se sientan ahí y, por tanto, yo me he querellado contra ellos", ha explicado.

El comisario ha querido hacer hincapié en que lo hace por su propia defensa pero también porque esto mismo "le puede pasar a cualquiera", aunque a renglón seguido ha resaltado que "la inmensa mayoría de jueces y fiscales de España, afortunadamente, son independientes".