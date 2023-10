Villarejo: Responsables del CNI "eran partidarios" de poner carros de combate en Cataluña en 2012

Asegura que Rajoy le felicitó por la 'Operación Cataluña'

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El excomisario José Manuel Villarejo ha asegurado que "los responsables del CNI eran partidarios de posicionar carros de combate en lugares estratégicos" de Cataluña, como la televisión --sin especificar cuál de ellas--, tras la manifestación independentista de la Diada de 2012.

En un cara a cara con el expresidente de la Generalitat emitido este lunes por Rac1 y recogido por Europa Press, ha explicado que como agente de inteligencia aportó unas ideas que no iban en esta dirección: "Yo me permití comentarles: ¿Por qué no optáis por furgones policiales? Consumen menos combustible, gastan menos y son menos 'bronca'. Y además, y ustedes lo saben porque hace 30 años que lo permiten, hay elementos de corrupción en el Govern para poder hacer una actuación judicial y policial".

Tras la Diada de 2012, cuando Mas convocó elecciones anticipadas, Villarejo ha precisado que hubo "diversas reuniones de crisis" en las que se planteó la opción de los carros de combate, pero no ha querido concretar quién lo propuso.

"Al final se optó por esta línea menos dura", ha añadido el excomisario, que ha negado ser el cerebro de la 'Operación Cataluña'.

Tras recordar que el ministro de Defensa de entonces era Pedro Morenés y Jorge Fernández Díaz el de Interior, ha constatado que el primero había sido "vendedor de equipos de material de guerra a diversas empresas, y cuando terminó su mandato volvió al sector privado y siguió vendiendo material de guerra".

ELECCIONES DE 2012

Para el excomisario, "una operación de ese calado sin el presidente del Gobierno no da lugar", ha dicho en referencia a Mariano Rajoy al preguntársele quién era el señor X de la 'Operación Cataluña', y ha añadido que éste le felicitó por teléfono.

También ha relatado que Rajoy le felicitó después de las elecciones de 2012 por teléfono por dicha operación, pero imagina que al que felicitaba es "a quien dirigía esa operación de verdad, que era el director del CNI y a la señora Soraya Sáenz de Santamaría".

CARA A CARA CON MAS

En el cara a cara con Mas, Villarejo ha asegurado que se utilizaron fondos reservados del Estado para impulsar la citada operación, pero que "la mayoría de los fondos" los anticipó él y aún no le han devuelto este dinero, ha dicho.

Para Mas, el objetivo de la 'Operación Cataluña' era desgastar y debilitar la extinta CiU, algo que el excomisario le ha confirmado: "Era el único partido con la capacidad, estructura y el poder suficiente para provocar dolores de cabeza al Estado".

FAMILIA PUJOL

Villarejo ha justificado el impulso de la operación porque consideraban que se estaba incurriendo "en actos delictivos" y con la idea de situar en dicha operación a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

"Pujol se sentía arropado y protegido", ha sostenido el excomisario, a lo que Mas le ha replicado que desde Cataluña no tenían la capacidad de frenar una investigación del Estado al expresidente catalán.

FELIP PUIG

Al preguntársele a Villarejo de dónde sacaba la información, ha manifestado que la conseguía de gente cercana a Pujol: "Tuve diversas entrevistas con Joan Piqué Vidal y con Felip Puig, que era conseller de Interior", quién le proporcionó información, sobre todo, el entonces director general de Seguridad Ciudadana de Cataluña, Xavier Martorell, ha dicho.

Josep Pujol, uno de los hijos del expresidente catalán, ha realizado también una pregunta grabada a Villarejo, en que le instaba a aclarar quién dio la orden de investigar a su familia, algo que el excomisario no ha aclarado.

Sin embargo, ha especificado que la familia Pujol pidió ayuda en un momento "en que habían aparecido fuertes sumas de dinero en Méjico, en un hotel que compraron e inauguraron en Rosario, Argentina, y en Estados Unidos".

PUJOL Y LA CORONA

"Había una ingente cantidad de dinero, imposible de explicar por una procedencia lógica y normal, y dije, mira, yo puedo transmitir lo que me pide de ayuda y tal, me constaba que su padre había hablado con la Corona en este sentido, para pedir ayuda, y que el director del CNI era partidario de que no se indagara en cuentas como Soleado, donde estaba Pujol padre", ha remarcado.

En esta situación, ha explicado que pidieron a Josep Pujol que les proporcionara información sobre algún grupo que consideraran que fuera más partidario de la independencia "por métodos más radicales".

"Me dijo, ¿ERC? Pues dame información de ERC, yo encantado de admitírsela", ha añadido Villarejo, que ha rechazado que participara en las supuestas presiones del Estado a la BPA por el caso Pujol.