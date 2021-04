Villarejo solicita al juez de 'Tándem' poder acudir a firmar al juzgado con una periodicidad semanal en vez de diaria

Indica que dado que su estado de salud no le permite conducir, no puede abrir el ojo izquierdo, es su mujer quien le lleva a diario

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, principal investigado en la causa 'Tándem', ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón poder acudir a firmar al juzgado una vez por semana o cada quince días en vez de tener que hacerlo con una periodicidad diaria.

En un escrito con fecha de 26 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el comisario, que lleva más de un mes en libertad provisional, recuerda al magistrado que hasta ahora ha cumplido "escrupulosamente" con esa obligación de comparecer ante el juzgado próximo a su casa de Boadilla del Monte. Y ello, a pesar de que sigue dependiendo de su esposa para poder llegar hasta los juzgados dada su "imposibilidad física para conducir".

La defensa de Villarejo indica que pese a que va mejorando de sus afecciones de salud aún no puede abrir el ojo izquierdo. Y por esto, teniendo en cuenta que ya ha transcurrido un plazo razonable de seguridad superior a tres semanas "desde que se acordó tan excepcional y restrictiva medida cautelar personal", solicita que la misma sea modificada "en un sentido menos aflictivo".

Por eso propone que se fije una periodicidad quincenal o semanal y que, en todo caso, se señalen los días en los que haya de comparecer. Villarejo, que ha permanecido en prisión provisional más de tres años en la cárcel de Estremera, ha cumplido este 4 de abril su primer mes en libertad provisional, medida acordada por el juez instructor a los pocos días de que la Sala de lo Penal señalara su puesta en libertad por las tres piezas separadas por las que será juzgado en octubre.

Después de que la Audiencia Nacional rechazara el recurso de Anticorrupción contra su puesta en libertad por esas tres piezas, el propio Ministerio Fiscal interesó su salida de prisión, solicitud que fue atendida por García-Castellón, quien ese mismo día ordenó su inmediata salida de Estremera.

Desde entonces, fuentes de la defensa, consultadas por Europa Press, indican que el comisario se ha dedicado a descansar y a recuperarse de sus diversos problemas de salud --durante su periodo en prisión llegó a ser hospitalizado--. Apuntan que, durante este mes, Villarejo no ha recibido a nadie, no ha atendido por teléfono ninguna llamada, no ha estudiado por el momento las treinta piezas de la causa Tándem en las que ejercerá como codefensor de sí mismo y sólo ha abandonado su domicilio para ir a los juzgados cada día.

Por el momento, el único acto público que ha tenido el comisario fue su declaración ante el juez de manera presencial justo al día siguiente de abandonar la prisión. Entonces respondió ante los fiscales y el magistrado por dos de las piezas del caso y, a la salida de la sede de la Audiencia Nacional, ofreció unas declaraciones a la prensa en las que aseguró que su intención era la de colaborar con la justicia y declarar "por 100 piezas porque 30 son muy pocas".

Pero esa tranquilidad que le proporciona el refugio de su hogar tiene los días contados ya que en la agenda del comisario hay ya varios días marcados. De hecho, la semana próxima, el 13 de abril, celebrará un acto de conciliación por la demanda de injurias y calumnias que le interpuso el expresidente de Bankia y ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

Y ya en octubre, a la vuelta del verano, Villarejo se enfrentará al primer juicio de 'Tándem', en el que se agrupan tres piezas separadas: 'Iron', 'Land' y 'Pintor'. Además, aun sin fecha cerrada, deberá acudir al Congreso de los Diputados para comparecer ante los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios de la comisión de investigación relativa a la 'operación Kitchen'.