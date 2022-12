Violeta, Georgina Rodríguez o Rihanna: Estas han sido todas las celebrities que han sido madres en 2022

MADRID, 29 (CHANCE)

Este año ha dado mucho que hablar, y es que han sido muchos los famosos que han terminado con sus relaciones este 2022: desde Shakira y Gerard Piqué a Tamara Falcó e Iñigo Onieva, que sin duda han sido las separaciones más comentadas del año.

Pero no solo nos tenemos que quedar con lo malo, ya que sin duda este ha sido el año de un baby-boom de famosos. Desde las influencers más top de nuestro país hasta las celebrities más internacionales han dado a luz, confirmando así que no hay nada más feliz que el nacimiento de un bebé. Aquí os dejamos con una lista de aquellos personajes que han sido padres este 2022.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio

Una historia de amor que comenzó en 'Supervivientes' y que tres años después continúa mejor que nunca. La pareja tuvo el pasado 31 de julio a su primera hija, la pequeña Gala. A pesar de que empezábamos el año con rumores de embarazo, no fue hasta febrero cuando ambos confirmaron la noticia. La influencer muestra en su perfil de Instagram su día a día junto a la pequeña, enseñándonos tanto el lado bueno como el más duro de la maternidad.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique

Uno de los embarazos más comentados pero también de los que menos información tenemos. A sus 43 años, María José Campanario dio a luz el pasado mes de mayo a su tercer hijo, Hugo. Aunque esta vez, todo ha sido llevado en la absoluta intimidad sin querer dar detalles al respecto por lo que poco se conoce acerca del hermano pequeño de Julia y Andrea Janeiro.

Elena Furiase y Gonzalo Sierra

Elena Furiase daba la bienvenida a Nala el 14 de julio. Su segunda hija con Gonzalo Sierra, con quien ya tuvo un hijo en 2018, el pequeño Noa. Una alegría para Lolita Flores, la abuela de los pequeños, que no puede estar más orgullosa de ellos y la familia que están formando.

Carla Barber

¡La médica está viviendo su mejor año! Carla tuvo a su primogénito por cesárea el pasado mes de marzo, y tan solo seis meses después, ha vuelto a anunciar que está embarazada. El pequeño Bastian se convertirá en el hermanito mayor en los próximos meses y la influencer no puede estar más feliz, y es que asegura que la maternidad le ha cambiado la vida.

Kylie Jenner y Travis Scott

Una de las parejas más conocidas internacionalmente. Stormi fue la primera hija de ambos, que revolucionó las redes sociales con su llegada al mundo y desde entonces, todo el mundo habla de la pequeña y todos los lujos de los que se rodea con tan solo cuatro años de edad. Ahora, la influencer y el rapero han tenido a su primer hijo varón, el pequeño Coco, que inicialmente se llamaba Wolf pero que al poco tiempo sus padres decidieron darle otro nombre.

Miren Ibarguren y Alberto Caballero

El pasado mes de julio, Miren Ibarguren y Alberto Caballero tuvieron a su primer hijo, al que han llamado Rocco. La actriz y el creador de 'La que se avecina' viven la etapa más feliz de sus vidas, reconociendo en diferentes ocasiones que juntos han hecho realidad su sueño de formar una familia.

Claudia Osborne y José Entrecanales

El pasado 30 de junio nació Micaela, la primera hija de Claudia Osborne y José Entrecanales. Una alegría para la familia pero sin duda, también para Bertín Osborne, que se convierte en abuelo por séptima vez.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Un año complicado, pero a la vez muy feliz para Georgina y Critiano. Ambos esperaban a dos bebés, pero finalmente solo nació Bella Esmeralda. La pareja anunció el fallecimiento de uno de los mellizos pero aún así, se armaron de fuerza para seguir adelante, sonreír ante el nacimiento de la pequeña y seguir disfrutando de la gran familia que han formado.

Lidia Torrent y Jaime Astrain

El 17 de octubre la pareja tuvo a su primera hija, Elsa, llamada igual que su abuela materna. La presentadora de 'First Dates' mantiene una relación con Jaime Astrain desde 2019 y con el nacimiento de la pequeña han demostrado que la relación está del todo consolidada.

Marta Pombo y Luis Zamalloa

Sin duda, uno de los bebés sorpresa de este año. La mediana de las hermanas Pombo anunció su separación de Luis Giménez a principios de 2021, y es que el matrimonio tan solo duró un año de casados. A finales del mismo año, Marta conoció a Luis Zamalloa y meses después anunciaba que estaba embarazada. Finalmente, la influencer dio a luz a Matilda el pasado mes de octubre.

Helena Aldea y Miki Nadal

Con 55 años, Miki Nadal ha vuelto a ser padre, esta vez junto a Helena Aldea. La pequeña Galatea llegó al mundo el 14 de octubre de y desde entonces, el cómico no para de presumir de su hija en redes sociales.

Rihanna y Asap Rocky

A pesar de que Rihanna intentó llevar en la máxima discreción su primer embarazo durante su primer trimestre, la cantante no pudo ocultar su barriguita por mucho tiempo. Finalmente, optó por presumir su tipazo deslumbrando con increíbles looks y revolucionando el mundo de la moda en embarazadas, demostrando que puedes seguir vistiendo todo tipo de ropa aún estando de nueve meses. Poco se ha sabido de su bebé, ya que tras dar a luz no ha querido pronunciarse en redes sociales hasta hace tan solo unos días que mostró la cara del pequeño.

Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré

Uno de los últimos nacimientos del año pero no por ello el menos importante. Todos hemos seguido el embarazo de Ana Peleteiro con gran asombro, pues la medallista olímpica ha seguido practicando deporte hasta el último momento, demostrando su fuerza de voluntad y el gran trabajo físico que conlleva. Finalmente, la pequeña Lúa nació el pasado 20 de diciembre y juntos han podido celebrar una navidad de lo más especial.