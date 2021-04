Violeta Mangriñán confiesa que se cree 100% a Rocío Carrasco pero desvela por qué le cojea su discurso

MADRID, 15 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida tanto personal como profesional, Violeta Mangriñán celebra dos años de amor con Fabio Colloricchio inmersa en numerosos proyectos y convertida en una de las influencers más populares de nuestro país.

Fue en 'Supervivientes', precisamente, donde la valenciana conoció al amor de su vida, un reality del que todavía arrastra secuelas, tal y como nos cuenta, confesando que quizás tenga que pasar por quirófano por sus problemas de vesícula: "Desde que salí de Supervivientes la vesícula se me resintió muchísimo por la deshidratación y las piedras me están dando muchos problemas. Llevo unos meses que antes de que me baje la regla me dan cólicos y de más, pero no obstante para descartar que sean otras cosas la semana que viene me harán la prueba de lactosa, de celiaquía...". "La doctora me ha dicho que me quite la vesícula ya pero no se por qué me da cosa. Me operé del pecho en su día pero ahora me da mucho miedo, es mi vesícula y el señor la ha puesto ahí por algo, no está ahí de adorno. Si no me queda otra...", confiesa preocupada.

Enamoradísima de Fabio, que es sin duda su mejor apoyo, Violeta recuerda su paso por el reality ahora que acaba de empezar una nueva edición, asegurando que "es una de las experiencias más duras" y que "todos la deberíamos vivir, por lo menos durante un mes". "Dentro de lo malo de no comer y pasar penurias, fui afortunada porque me llevé lo mejor. Espero que será el amor de mi vida, de momento lo planifico así", señala muy feliz.

Sin pelos en la lengua, la valenciana critica que esta edición "me falta un poquito de chispa. Le han dado lasaña, churros... comen mejor que nosotros aquí" y apuesta porque Olga Moreno dará mucho que hablar.

Compañera de Gloria Camila en 'Mujeres, hombres y viceversa', Violeta se pronuncia sobre la docuserie de Rocío Carrasco: "Toda España estamos siguiendo el culebrón. Todos somos bastante cotillas. Yo a Rocío me la creo al 100% en cuanto a su relación pasada, cuando habla de él como pareja. Lo cuenta todo muy detallado con pelos y señales pero me sorprende la no relación sus hijos. El relato de la mujer justifica de sobra el asco que le tiene a él pero para mí no justifica la no relación con sus hijos. En ese sentido me cojea un poco el discurso".

"Al final ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, la verdad suele estar en medio, pero yo si me la creo, lo que habla de él como pareja, que le habrá sido infiel... no lo dudo. Al final lo que tenía entendido es que la hija la llamó y no le cogió el teléfono. Si tu hija te llama para tender puentes, qué tan grave ha podido pasar para que eso no llegue", se pregunta la colaboradora.

Por último, Violeta sale en defensa de Rocío Flores tras las críticas que ha recibido la joven tras su debut como colaboradora para hablar del paso de Olga Moreno por 'Supervivientes', dejando clara su postura: "No entiendo que se esté cuestionando a Rocío Flores por defender a la mujer de su padre. Creo que al final eso es una estupidez, al margen del pasado que Rocío Carrasco narra con Antonio David, esa mujer ha estado al lado de esos niños".

