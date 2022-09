Violeta Mangriñán explica por qué no ha bautizado a su hija

MADRID, 9 (CHANCE)

Tras romper su silencio el pasado miércoles para la revista Lecturas, Gema Aldón ha hecho que el foco mediático vuelva a la familia de José Ortega Cano y lo cierto es que ha habido una revolución en redes sociales por las declaraciones tan desafortunadas y fuera de tiempo que ha hecho.

Europa Press ha podido hablar con Violeta Mangriñán, amiga de Gloria Camila y ha querido defenderla tras los ataques que Gema Aldón hizo sobre su amiga y asegura que no es ninguna sinvergüenza: "no es ninguna sinvergüenza, es buena chica y es encantadora. Quien la conoce la ama, por algo será. Ojo, que cuando no la conocía, yo empecé llevándome muy mal con ella pero bueno".

La influencer ha aprovechado para responder a Carmen Lomana y le deja claro que el bautizo de su hija se iba a celebrar por la familia de Fabio y no para ganar dinero: "no, yo la bautizaba para darle la alegría a la familia de mi novio que son quienes querían bautizarla, a mi me la trae al pairo bautizarla. No habrá fotos ni habrá bautizo. No lo había visto. A la parrilla, como me gusta. Tú a lo tuyo, y yo a lo mío".

Finalmente, Violeta nos asegura que el bautizo ha quedado descartado aunque ella sí cree en Dios, pero no en la iglesia: "sí, porque la cosa era que a la familia de Fabio le hacía ilusión, yo, ya sabes que creo mucho en dios, creo mucho en la fe pero en la iglesia católica no tanto. Yo era partidaria que ella decidiese de mayor lo que quisiese. Como a mi suegra le hacía tanta ilusión, dije 'la bautizamos'. Pero al final hubo unos problemas con el tema de la madrina, porque si".

Violeta nos ha confesado que Fabio Colloricchio todavía no se apaña dando biberones a su hija: "Fabio estamos dando un chance porque eso de dar biberones y cambiar pañales le está costando. Pero es normal, porque es nuevo. Este comentario es un poco feminista pero donde esté una mamá, lo siento, las mujeres tenemos algo innato que le damos mil vueltas". Asegura además que la paternidad no les ha afectado negativamente a su relación de pareja: "ahora estamos a tope de trabajo los dos y el tiempo que estamos en casa es por y para gala. Obviamente, siendo más equipo que nunca. En ese sentido, muy bien, ya habrá tiempo de volver a ser novios".

La pareja se encuentra en una etapa muy feliz de su vida aunque a menudo se sienten desbordados por no saber cómo ayudar a su hija: "muy felices, muy cansados de no dormir y estar todo el día por y para, pero muy felices" y añade: "pues a ver, yo creo que como todo, el desconocimiento a lo nuevo: que llora y no sabes qué hacer para consolarla, qué es lo que le va bien. Tú estás conociendo a una persona nueva y ella te está conociendo a ti".

Violeta agradece que su cuerpo haya sabido recuperarse tras el parto aunque sufrió una dolorosa infección unos días después de nacer Gala: "en realidad me lo merezco porque me lo he currado. Muy bien, no me puedo quejar. El parto fue increíble, la ginecóloga y las matronas no se lo creían porque en seis horas gala estaba fuera y yo soy primeriza. Lo único que fue un poco malo fue la semana después del parto tuve infección de orina y con eso sí estuve malita, porque me daba fiebre pero por lo demás, todo estupendo".

Lo que sí que ha querido dejar claro Violeta es que ninguna madre debería criticar a otra por su forma de criar a sus hijos o por sus decisiones: "yo creo que las madres que juzgan a otras madres por si son buenas o malas madres, ya son una mierda de madres. Nadie tiene por qué juzgar lo que hace una persona con su vida, con su hijo, con su cuerpo. Qué te voy a decir, mucho tiempo libre, rabia, pelusilla".