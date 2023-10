Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio se deshacen en halagos hablando el uno del otro

MADRID, 14 (CHANCE)

Aunque están viviendo uno de sus mejores momentos personales con su hija Gala y a la espera de que nazca su segunda hija, Fabio Colloricchio y Violeta Mangriñán no dejan de acaparar titulares en los medios de comunicación por la naturalidad y sinceridad con la que hablan por las redes sociales sobre su relación y su día a día.

Hace unos días, la pareja asistía a los Forbes Best Content Creators 2023 y allí Violeta le enviaba una indirecta a Fabio ante nuestras cámaras que ha pasado desapercibida: "No soy tu mujer hasta que no me lo pidas. Es un título que se gana a golpe de pedrolo".

Eso sí, la influencer nos reconocía que "no me hace falta un papel ni una fiesta para saber que es el hombre de mi vida y que he elegido bien al padre de mis hijas", dejando claro que está locamente enamorada del cantante, ya que "estamos como casados, en realidad. Ya tememos una familia armada, todo".

Violeta dejaba entrever que, aunque no les hace falta casarse, no descartan hacerlo más adelante y le proponía a Fabio llevarlo a cabo: "No tenemos prisa, tampoco es algo que nos haga mucha ilusión. Algún día, ¿no, gordi?".

Por otro lado, le preguntábamos a la influencer sobre su amiga Carla Barber, desvelándonos que está "súper bien" con su dos bebés a pesar de que "tiene mucho trabajo. Que eso, hoy en día, es una suerte grande". En cuanto a su pareja, Violeta aseguraba que con él "está genial y su novio está buenísimo, ¿qué problema va a tener? Pero yo hablo de lo mío".

Esperando el nacimiento de su segunda hija, la concursante de realities nos comentaba que Gala no quedará desplazada: "yo creo que la pobre olvidada es Gia porque Gala acapara todo el protagonismo. A mí a ratos se me olvida. No te preocupes que a Gala no se la va a descuidar, es imposible. Requiere atención veinticuatro siete".

Por último y para zanjar con los rumores de una crisis sentimental, Fabio aseguraba ante nuestras cámaras que "estoy orgulloso de mi novia, de todo lo que ha logrado. La verdad que lo estoy flipando y nada, apoyándole esperemos que esta vez se lleve algo, yo digo, porque ya hemos ido a varios premios y hemos estado ahí cerca".