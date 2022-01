Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio despejan dudas sobre su supuesto embarazo

MADRID, 23 (CHANCE)

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio no dejan de protagonizar polémicas en redes sociales y por consiguiente, en los medios de comunicación. Hace unas semanas el programa 'Socialité' desvelaba la exclusiva del embarazo de la pareja, una información que a día de hoy ni han confirmado, ni desmentido, y ahora se habla de una posible boda entre ambos.

Los dos tortolitos podrían casarse en 2023. Hemos hablado con ellos y Fabio Colloricchio nos confiesa que todo apunta a que sea en 2023 cuando se celebre la maravillosa noticia: "Puede ser, puede ser. El tres es su número así que, probablemente, algo pase en el 2023". Violeta Mangriñán aseguraba que ella no iba a pedirle matrimonio a Fabio, que tenía que ser él quien se lo pidiese a ella: "pregúntaselo a él porque yo no se lo voy a pedir".

Fabio Colloricchio confesaba que él espera una señal divina para pedirle matrimonio: "¿El anillo pa' cuándo? Como la canción de Jennifer López. Pues no sé, cuando dios me diga. Yo espero la señal de dios". Aunque Violeta nos explicaba que no ve necesario que haya boda entre los dos: "A mí me da igual. Es algo bonito, que hace ilusión, pero que no me vuelve loca".

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio comían junto a Carla Barber, recién anunciado su embarazo, y Violeta respondía así a la pregunta de si era una quedada de embarazadas: "No lo sé, no lo sé. Pregúntaselo a quién lo haya dicho". La pareja se conoció en un reality y aseguran que tienen una mentalidad más moderna y que no esperan tener hijos o casarse siendo tan jóvenes: "Igual es que somos un poco más modernos la onda de que no hace falta casarse para quererse, ni hace falta tener hijos tan joven".

Violeta opina que se puede disfrutar de la vida tanto en pareja como con hijos: "Exactamente. A ver, que se disfruta igual de la vida teniendo hijos y casándose, no sé". A ella no le importaría tener hijos antes de celebrar su boda: "pues oye, el orden de los factores no altera el producto. O si, a veces sí. Dicen te casaste y la cagaste". Está contenta por el embarazo de su amiga Carla Barber: "Sí, estoy súper contenta. Tengo unas ganas de ser tía. Este año voy a ser tía por partida doble: por mi amiga Natalia y por mi amiga Carla".