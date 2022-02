Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio, primeras imágenes tras anunciar su futura paternidad

MADRID, 16 (CHANCE)

Confirmando lo que se había convertido en un secreto a voces - adelantado el pasado mes de enero por el programa 'Socialité' - y desde el incomparable y paradísiaco marco de las Islas Maldivas, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio anunciaban este domingo, a través de sus redes sociales, la mejor de las noticias: "¡Vamos a ser PADRES!".

Con una imagen posando sonrientes con una ecografía del que será su primer hijo, la influencer y el cantante compartían su felicidad ante un embarazo buscado que, por prudencia, prefirieron mantener en secreto hasta ahora. "De todas las aventuras que hemos vivido juntos(que no han sido pocas) esta sin duda va a ser la más increíble de nuestras vidas y nos hace muy felices haceros partícipes de ella* Por fin podemos contaros que en 5 meses seremos un@ más!!!" escribían en sus respectivas cuentas de Instagram, desvelando "la nube de felicidad y la vorágine de sentimientos y momentos tan bonitos e intensos que hemos estado viviendo estos meses atrás".

Ahora, os ofrecemos las primeras imágenes y declaraciones de los futuros papás, recién llegados a Madrid del que sin duda ha sido uno de los viajes más especiales de su vida y durante el que Violeta ha empezado a presumir de su incipiente barriguita de 16 semanas de embarazo.

Con ropa cómoda y deportiva y aspecto cansado tras 12 horas de vuelo, la pareja nos ha atendido en el aeropuerto recién aterrizados de Las Maldivas y, sin ocultar su felicidad, han agradecido las felicitaciones que han recibido por su paternidad desde que la anunciaron hace escasamente tres días.

"Los primeros meses han sido muy duritos pero ya está, el mar me ha venido perfectamente y ya estamos en casa", nos ha contado una Violeta radiante que, con una gran sonrisa, asegura que Fabio se está portando "bien" y la está "mimando mucho". "Tengo unos cuantos antojos la verdad, pero me estoy tratando de contener", añade, aunque la verdad es que apenas se le nota el embarazo porque no ha cogido apenas peso en estos cuatro meses.

Deseando reencontrarse con su perrita Canela, la influencer todavía no conoce el sexo de su bebé y no será hasta el día de su cumpleaños cuando lo descubra, y aunque Fabio ya lo sabe, guardará el secreto para darle una sorpresa a su novia: "A mí no me mires, no me preguntes nada porque encima yo ahora meto la pata", bromea el italiano.

"A ver si se lo sacas, a mí no me suelta prenda" apunta Violeta, confesando que aunque suene "a tópico", "me da igual el sexo". "Con que venga bien me conformo", afirma. Lo que sí tienen "claro" ya, sea niño o niña, es el nombre del que será su primer hijo pero, con una sonrisa, dejan claro que no lo van a decir porque "es secreto".

¿Planes de boda después del nacimiento del pequeñ@ previsto para finales del mes de julio? Tal y como asegura Fabio, no, ya que "un hijo para mi es más importante que el matrimonio, el hijo es para siempre"

