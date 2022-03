Violeta Mangriñán nos habla de cómo lleva su embarazo

MADRID, 27 (CHANCE)

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio están viviendo uno de los mejores momentos como pareja. Y es que desde que salieron de 'Supervivientes' ninguno se ha separado del otro, han formado el mejor tándem posible, se fueron a vivir juntos, han seguido creciendo con sus proyectos profesionales y ahora... están a pocos meses de convertirse en padres por primera vez.

Hemos hablado con la influencer y nos ha desvelado cómo está llevando el embarazo: "los tres primeros meses un poquito regulín, pero ahora mejor, tengo mis días obviamente porque al final es un embarazo, pero mejor". Recordemos que la exclusiva la dio 'Socialité' y la pareja confirmaba la noticia a las semanas vía redes sociales.

Sobre el padrino de su primera hija, Omar Montes, nos asegura que: "es digno de una película de Tarantino o de Almodóvar, pues decisión de Fabio, la madrina es cosa mía, pero es un secreto"... una información de la que todavía no hemos oído manifestarse al cantante.

A pesar de lo enamorados que están y de formar en pocos meses una familia, Violeta de momento no ve posible una boda: "no entra en nuestros planes más prioritarios, tenemos muchas cosas que hacer, pero no es algo que esté proyectando a corto plazo, si algún día pasa, yo encantada, pero tienen que pasar muchas cosas, hay muchas cosas que hacer antes de eso".