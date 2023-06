Violeta Mangriñán nos habla de cómo lleva la maternidad

MADRID, 29 (CHANCE)

Hace unos meses, Violeta Mangriñán escribía un tweet en su perfil en el que parecía criticar al padre de su hija y las redes enseguida empezaron a desatar la voz de alarma ante una posible crisis sentimental: "Con qué poquito una mujer es mala madre y con qué poquito un hombre es buen padre".

Sin embargo, poco tiempo después la colaboradora de televisión utilizaba sus redes sociales para desmentir que existiese una crisis con Fabio: "La gente, lejos de pensar que sea una crítica a la sociedad, que siempre critica y pone en entredicho a la mujer y nunca al hombre, ha preferido atribuirme una crisis sentimental con Fabio y dar a entender que ese tweet era una crítica hacia él" y aseguraba que "no estamos atravesando ninguna crisis sentimental".

En este contexto, hemos hablado con Violeta y le hemos preguntado por estos rumores. Muy tajante y sin pelos en la lengua, nos ha confesado que "Fabio y yo nos complementamos genial. Yo tengo un carácter un poco más fuerte, soy un poco más impulsiva, me gusta tenerlo todo muy organizado y Fabio es el pasotismo hecho persona".

Violeta ha dejado claro que su chico "es muy tranquilo, él no se agobia por nada entonces somos muy distintos, pero a veces me desquicia y otras es el balance. Mi madre me dice que si fuésemos iguales, no podríamos estar juntos entonces creo que eso que nos hace tan distintos, también es lo que no une" aseguraba, dejando claro que no hay ninguna crisis entre ellos.

Además, la que fuera concursante de realities nos ha desvelado que: "lo amo con sus defectos y sus virtudes. Me sacan cada mes una crisis nueva, llevan sacándome crisis no sé cuánto tiempo, pero vamos que tenemos peleas como todas las parejas, discusiones que nos dura máximo cuatro horas y no nos acostamos sin haber hecho las paces, y de momento con todo el trabajo que tenemos y siendo padres recientes, bastante bien lo llevamos, la verdad. No me puedo quejar de nada".

En cuanto a cómo lleva la maternidad, Violeta nos ha comentado que "lo que complicó todas las cosas fue mudarnos a Valencia. El tener que estar continuamente viajando, delegando con su mamá, delegando con mi familia, que él pasa mucho tiempo fuera por los bolos y si no grabando aquí en Madrid en el estudio y yo tampoco paro".

Eso sí, nos reconocía que por la noche han tenido sus desencuentros porque "a Fabio le da igual lo que le digas porque le puede explotar una bomba al lado que no se va a despertar, entonces en el tema del sueño sí que hemos tenido problemillas".

Violeta ha querido dejar claro que "Fabio y yo estamos aprendiendo, llevamos once meses siendo papás y nunca se deja de aprender, nadie nace aprendiendo, entonces al principio nos costó un poco a los dos porque estamos aprendiendo, somos primerizos". Y si le preguntamos por cómo es su pareja como padre, nos asegura que "cada día lo hace mejor y cada día estoy más orgullosa de él como padre así que muy feliz".

La influencer también nos ha desvelado que no entra en sus planes darse el 'Sí, quiero': "Pues es que es como con el tema de los hijos... es que con la mudanza a Madrid más todo el trabajo que tenemos y las cosas que quiero hacer a nivel laboral, también te digo que no me ha hecho una ilusión tremenda casarme".

Eso sí, Violeta nos ha confesado que le encanta "ver las pedidas en Instagram y las bodas ajenas, pero yo el momento organizar una boda con mi familia y mis amigos que cada uno es de su padre y de su madre, me hace cero ilusión" y añade: "Siempre le digo a Fabio que si en algún momento le hace ilusión casarte, yo diría de ese dinero lo destinemos en comprarnos un buen reloj cada uno y ya cada uno que se pague su cena. Los invitamos a cenar en el Burger King, hombre".

Violeta se ha estrenado este jueves como embajadora de Pantene y nos ha explicado que se trata de "un sueño porque llevo ya unos años trabajando con ellos a nivel digital y cuando me propusieron la campaña de verano, y más con las compañeras que he tenido, pues es un sueño, la verdad. Muy contenta".