Violeta Sánchez desvela de una vez por todas las dudas sobre su relación con Miguel Bernardeau

MADRID, 28 (CHANCE)

Hace unos días conocíamos que Miguel Bernardeau podría estar de nuevo ilusionado, ya que ha sido visto en actitud cariñosa y cómplice con una atractiva rubia de la que no se separó durante una noche de fiesta con amigos en Madrid. Seis meses después de su ruptura sentimental con Aitana Ocaña, parece que el actor ha decidido abrir la puerta del amor.

La señalada es Violeta Sánchez, surfista profesional con la que habría compartido pasión el actor en el último de ellos en Portugal, donde ambos habrían afianzado su especial amistad. Una información que revelaba este miércoles 'El programa de Ana Rosa'. Tras esto, era el propio Miguel quien confirmaba que está "abierto" al amor, pero evitaba nombrar a su nueva amiga.

Este miércoles, Europa Press ha podido hablar con Violeta Sánchez y nos ha dejado claro que su relación con Miguel es solo de amistad: "es falso, solo amigos". De esta manera, parece que entre ambos solamente hay un buen rollo de lo más especial, pero nada de más allá.

En cuanto a cómo se ha tomado los rumores de relación, nos aseguraba con una sonrisa: "me da igual" y no dudaba en deshacer en halagos hablando de Miguel sobre su faceta como actor: "Muy bien, la verdad es que sí, muy buen actor. Yo no soy muy de series ni películas, pero bueno".

Por último, también le preguntamos sobre cómo lleva ella el estar en el punto de mira y acudir a photocall, a lo que nos explicaba que "soy surfista profesional, me encanta venir a eventos, viajar, muy animada diría yo. Soy un poco 4x4, me gusta viajar entonces puedo estar desde surfeando a en un evento de moda que estoy bien".