Vips se une a Too Good To Go para evitar el desperdicio alimentario de sus restaurantes

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La cadena de restaurantes Vips, que pertenece al grupo Alsea, se ha unido a Too Good To Go para evitar el desperdicio alimentario de sus restaurantes y ofrecer la comida de calidad que no han conseguido vender al final del día a menor precio, según han informado la compañía.

A través de esta iniciativa, la cadena hostelera ofrece la oportunidad de adquirir y salvar 'Packs Sorpresa' a precios reducidos con el excedente de comida diario de sus restaurantes, así evita el desperdicio de alimentos en sus establecimientos y el impacto que ello supondría para el planeta.

Vips ha implementado la aplicación Too Good To Go en 110 establecimientos en España y, desde el inicio de la fase piloto, se han salvado más de 13.000 'Packs Sorpresa' de comida, lo que equivale a evitarmás de 32.500 kilos de CO2eq, según la estimación de la compañía.

"Esta alianza entre Vips y Too Good To Go reafirma nuestro fuerte compromiso con la sostenibilidad y la constante lucha a favor de la reducción del desperdicio alimentario. Gracias a este acuerdo podemos ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de adquirir comida de calidad a precios reducidos mientras todos hacemos algo bueno por el planeta. Estamos muy contentos con los resultados obtenidos hasta ahora y esperamos seguir colaborando para seguir reduciendo el desperdicio alimentario en nuestros restaurantes", ha comentado el director general de Vips, Paco Páez.

PROCESO PARA CONSEGUIR LOS 'PACKS SORPRESA'

El establecimiento prepara 'Packs Sorpresa' con el excedente que ha tenido a lo largo de la jornada y lo ofrece a través de la 'app' a un precio reducido. Los usuarios reservan y pagan su 'pack' a través de la aplicación y lo recogen en el establecimiento a la hora indicada. El contenido de los 'packs' puede ser un menú del día, un plato principal de la carta o un plato principal con entrantes (en caso de que haya excedente de entrantes).

La cadena hostelera ofrece los 'packs' por 5 euros en la 'app' aunque su contenido está valorado en torno a los 15 euros, lo que supone un ahorro de casi el 70%.

"Nos emociona mucho que Vips y sus restaurantes se unan a nuestra comunidad de establecimientos comprometidos en reducir el desperdicio de alimentos a través de nuestra aplicación. Al unir fuerzas, estamos trabajando juntos para desarrollar estrategias más efectivas en la lucha contra el desperdicio alimentario y tomar medidas significativas que tendrán un impacto positivo y real en nuestra sociedad y en el planeta", ha afirmado la directora general de Too Good To Go en España, Marie Lindström.