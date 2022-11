Virginia Guinda presenta su candidatura para una CEOE más propositiva y representante de sus bases

Se muestra partidaria de adecuar la reforma laboral pactada con los sindicatos a la situación actual

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Foment del Treball y empresaria del sector papelero, Virginia Guinda, ha presentado este viernes en Madrid su candidatura a la Presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con la intención de hacer una patronal más propositiva y con una actitud consultiva y representante de sus bases.

Guinda ha expuesto algunas de las líneas de su ideario para presidir la CEOE y se ha pronunciado sobre temas clave que atañen a la patronal como las subidas salariales, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma salarial o los impuestos.

"Hay distintas formas de encarar los objetivos. Lo que yo estoy proponiendo es que para crear mayor riqueza y empleo, mediante la promoción mayor de la empresa, se requiere una CEOE más participativa, más colegiada, con más capacidad de escucha de todos los integrantes, que son de índole muy diversa", ha manifestado la candidata a presidir a los empresarios.

Guinda inscribirá su candidatura en la CEOE antes del martes 8 de noviembre y ha evitado desvelar los avales con los que cuenta, aunque ha garantizado que los ha solicitado, sigue hablando y se los están ofreciendo.

"Se conocerán cuando los deposite, antes del 8 de noviembre, aunque podéis tener vuestras sospechas", ha comentado en la rueda de prensa, que ha elegido celebrar en la sede de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), por "transparencia, honestidad y respeto" al sector del que procede. Guinda necesita al menos 20 avales procedentes de cuatro organizaciones diferentes.

REGULAR EL SMI "DESDE LA COMPLEJIDAD"

La CEOE se enfrentará en las próximas semanas a la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en la mesa tripartita con el Gobierno y los sindicatos.

Guinda ha señalado que el SMI se ha convertido "en un concepto excesivamente simplificado, probablemente, porque se ha politizado en exceso".

La vicepresidenta de Foment del Treball ha defendido "una visión más pragmática" del SMI y ha manifestado "que no debería ser el mismo" según el sector y la situación del trabajador.

"No nos tiene que dar miedo regular las cosas desde la complejidad, porque lo que tenemos que perseguir es que la economía funcione", ha respondido Guinda.

En cuanto a los salarios en el sector privado, la candidata ha insistido en que "tienen que subir". "No conozco a ningún empresario que no quiera subir los salarios de los trabajadores", ha agregado. Sin embargo, ha evitado hablar de horquillas de incremento y ha vuelto a apelar a la situación particular de cada área de actividad.

"La capacidad que tenemos los empresarios de subir los salarios no es independiente. Depende de cómo evolucionen las cotizaciones sociales y de qué impuestos y en qué conceptos vamos a tener que tributar. Los asuntos importantes y significativos, como es el tema de la evolución salarial, se deben tratar de una forma más holística", ha explicado.

RECHAZA LAS PROPUESTAS SINDICALES EN EL AENC

La actual directiva de la CEOE rechaza también la propuesta del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) por la condición de los sindicatos de incluir la cláusula de revisión salarial.

Guinda ha querido mantenerse al margen de las negociaciones actuales porque "desconoce el detalle" y ha reconocido que su intención es que estas cuestiones se discutan dentro de la patronal.

"Lo que estoy planteando es que no se trata tanto de lo que opine yo de la cláusula, sino que tiene que discutirse de manera amplia con las bases de la organización, de la forma que se considere más adecuada", ha recalcado.

Respecto a su relación con los sindicatos y el Gobierno, Guinda ha manifestado que tiene "buenos amigos" en ambos lados, aunque ha dejado "en el ámbito personal" las conversaciones que ha tenido con ellos.

QUIERE CAMBIAR LA REFORMA LABORAL PACTADA

La vicepresidenta de Foment del Treball también se ha referido a la reforma laboral de 2021, ya que el actual presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también candidato, ha pedido que la próxima directiva que salga del proceso electoral no toque esta normativa.

Guinda se ha pronunciado en la dirección contraria y ha alegado que debe adecuarse a la situación actual. "Tenemos una oportunidad de abordar una nueva reforma laboral para actualizar la que tenemos ahora a un sistema productivo como el que tenemos ahora, con nuevos retos y necesidades de los empresarios", ha contestado a una pregunta al respecto.

