Virginia Troconis o cómo la clave está en el color para presumir de bronceado

MADRID, 24 (CHANCE)

Virginia Troconis, mujer de Manuel Díaz "El Cordobés" es una gran desconocida para todos nosotros. A pesar de llevar casada con el torero desde hace la friolera de dieciséis años, es una mujer tímida y discreta que apenas ha dado de qué hablar. Sin embargo, y a raíz del confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus, la venezolana le ha cogido el gusto a compartir su día a día en Instagram. Y nosotros no podemos agradecérselo más, puesto que se ha destapado como todo un ejemplo de estilo y elegancia a seguir, que nos inspira continuamente con sus looks.

Virginia, que está disfrutando del verano en Marbella con su marido, sus hijos Triana y Manu y la hija que "El Cordobés" tuvo con Vicky Martín Berrocal, Alba, nos ha dejado sin saberlo alguno de los mejores estilismos en las últimas semanas.

Hoy os mostramos nuestra selección de sus estilismos, en los que Virginia luce como nadie su intenso bronceado jugando con los colores que más favorecen a quien puede presumir de un bonito tono de piel.

Nos encanta su elección en rojo, con un vestido camisero de Zara que combina con un cinturón de piel.

En esta ocasión la venezolana nos cautiva de color verde esperanza, con un vestido de seda de Mango.

En nuestra selección no podía faltar un vestido naranja, color que no le puede queda mejor a Virginia. Este, de manga tres cuartos y original detalle fruncido en la cintura, es de la firma "And me unlimited". Y, por último, os mostramos uno de color amarillo, tono que sienta estupendamente a la mujer del Cordobés. Es de la marca "Couplé" y favorece a todo tipo de siluetas.

Sin duda, toda una inspiración para nuestro guardarropa veraniego, donde nunca puede faltar una buena dosis de color para resaltar el bonito bronceado que cogemos tras unos días disfrutando del sol.