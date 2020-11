Virginia Troconis se pronuncia sobre el "no embarazo" de Alba Díaz

MADRID, 4 (CHANCE)

Una fotografía en la que la manga de su cazadora, atada a su cintura, le jugaba una mala pasada, hizo que los internautas especulasen con un posible embarazo de Alba Díaz. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz "El Cordobés" - con la naturalidad y la cercanía que la caracteriza - no tardó en desmentirlo, con sentido del humor, en su cuenta de Instagram, agradeciendo a sus seguidores que la hubiesen llamado "gordita".

Ahora es Virginia Troconis, mujer del torero, quien se pronuncia, entre risas, sobre el "no embarazo" de la hija de su marido, con la que tiene una relación de lo más especial. La venezolana, que se encuentra en la capital debido a su trabajo como reportera en "Como sapiens" - programa de gastronomía de TVE - asegura que "sé que no está" embarazada y comenta que tomarse los rumores con sentido del humor es "como tiene que ser".

Muy discreta, la mujer de "El Cordobés" prefiere no pronunciarse sobre el enfrentamiento que mantienen Kiko Rivera e Isabel Pantoja, afirmando que "no sé, no tengo ni idea".

