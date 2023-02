La vista del recurso a la sentencia del asesino de Marta Calvo se fija para el 21 de febrero

VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)

La vista del recurso de apelación contra la sentencia de Jorge Ignacio P.J., condenado por las muertes de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, tendrá lugar el próximo 21 de febrero.

Según figura en la diligencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la vista se desarrollará a partir de las diez de la mañana en la Sala de Audiencias.

En la resolución, consultada por Europa Press, se ordena citar a las partes al acto, asó como al condenado, actualmente interno en el Establecimiento Penitenciario Castellón II, en la localidad de Albocàsser.

La Audiencia Provincial de Valencia condenó a penas que suman 159 años y 11 meses de prisión a Jorge Ignacio P.J., después de que un jurado popular lo considerara culpable de los crímenes de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas. Sin embargo, el máximo de cumplimiento efectivo será de 40 años, mientras que las acusaciones particulares solicitaban la prisión permanente revisable.

"UN INSULTO PARA LA SOCIEDAD"

Tras conocer el fallo, Marisol Burón, madre de Marta Calvo, anunció su intención de recurrir la sentencia al considerarla "un insulto para la sociedad". "No me voy a quedar de brazos cruzados, no me voy a rendir, voy a continuar luchando", dijo entonces.

En concreto, la sentencia condenatoria impone al acusado penas que suman 159 años y 11 meses de prisión como autor penalmente responsable de un delito contra la salud pública (por el que se condena a cinco años de prisión); un delito contra la libertad e indemnidad sexuales (dos años y cinco meses de cárcel y prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de la víctima); y seis delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en concurso ideal con seis delitos de asesinato alevoso en grado de tentativa (14 años de cárcel por cada uno de ellos y alejamiento).

Por los tres delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en concurso ideal con tres delitos de asesinato alevoso consumados recaen en Jorge Ignacio tres penas de 22 años y 10 meses de prisión. Se dispone además una vez cumplidas las penas la medida accesoria de libertad vigilada durante diez años a partir del momento que concluya el cumplimiento efectivo.

Le absolvió, en cambio, del delito contra la integridad moral del que también estaba acusado y le impuso el pago de indemnizaciones de 50.000 euros a siete víctimas y a los familiares de las tres que fallecieron (70.000 euros a una hermana de Arliene, 150.000 a los dos hijos menores de Lady Marcela y 70.000 a los padres de Marta). En conjunto las cantidades ascienden a 640.000 euros.