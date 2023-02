Visto para sentencia el juicio en el que se acusa a 'El Pequeño Nicolás' de acceder a datos de bases policiales

La Fiscalía asegura que el joven era "el jefe" de los policías acusados de darle información "confidencial"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El juicio en el que se acusa a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', de haber accedido en 2014 a información de carácter "confidencial" que obraba en bases de datos policiales ha quedado visto para sentencia.

Tras más de cinco horas de sesión, el joven ha hecho uso de su derecho a la última palabra. "Es el ultimo juicio que tengo. Si no lo digo ahora no lo voy a decir nunca", ha señalado para incidir en que el inspector Rubén Eladio López --a cargo de la investigación--, le ha denunciado "reiteradamente". "Había una enemistad manifiesta", ha dicho.

Este lunes ha tenido lugar la quinta y última sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Madrid contra Gómez Iglesias, dos policías municipales, un guardia civil y el que fuera coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid. El fiscal ha confirmado su petición de 9 años y 9 meses de prisión para 'El Pequeño Nicolás' y de 8 años y 6 meses para los dos agentes municipales por delitos de integración en grupo criminal, revelación de secretos y cohecho, entre otros.

El Ministerio Público acusa a Gómez Iglesias de facilitar a varios investigados matrículas de vehículos, líneas de teléfonos o números de identificación para que éstos --aprovechando su condición de agentes-- accedieran a información y se la dieran a cambio de promesas y/o dinero.

El fiscal ha defendido su acusación y ha asegurado que 'El Pequeño Nicolás' era el "jefe" de los dos policías municipales con los que conformaba un grupo criminal que accedía bases de datos. "Quien inició, quien era el jefe de todos ellos, era indudablemente el señor Gómez Iglesias", ha dicho para luego subrayar que al joven "más le habría valido dedicarse a estudiar su carrera y no a decir que era...".

GÓMEZ IGLESIAS ALEGA VULNERACIÓN DE DERECHOS

Tanto el Ministerio Público como las defensas se han pronunciado sobre la investigación que dio origen a la causa. La Fiscalía ha defendido la legalidad de las actuaciones y ha insistido en que "existe un auto que habilitó la entrada y registro para el esclarecimiento de los delitos" que indiciariamente se le atribuyeron al joven. Así, ha mostrado su oposición al argumento de que dicho auto era nulo.

Por su parte, la defensa de Gómez Iglesias ha cuestionado --por falta de motivación-- la legalidad de dichas actuaciones: la entrada y registro del domicilio del joven, la extracción de información de los dispositivos incautados y la cadena de custodia.

El abogado Juan Carlos Navarro ha insistido en que con la extracción de los datos del iPhone 5 de Gómez Iglesias se "afectan tres derechos fundamentales", incluido el derecho al entorno digital. Por ello, ha asegurado que la información recabada de dicho móvil debe ser eliminada como prueba, en referencia al grupo de Whatsapp en el que se basa la Fiscalía para señalar a 'El Pequeño Nicolás' y a los dos policías municipales como integrantes en grupo criminal.

Ha incidido además en que el joven, "sin ser un terrorista", haya sido investigado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, algo que --a su juicio-- evidencia que esta causa responde a "una investigación prospectiva". Así las cosas, ha añadido que: "Ninguno de los perjudicados o víctimas ha denunciado".

"NECESITO UNA MATRÍCULA"

Por contra, el fiscal ha dedicado parte de su intervención a leer los mensajes de Whatsapp que atribuye a 'El Pequeño Nicolás' y a los agentes municipales toda vez que "no han querido contestar --durante el juicio-- sobre todo lo que era objeto de acusación".

Cabe recordar que en los interrogatorios celebrados la semana pasada, los procesados optaron por no responder a las preguntas relativas a dichos mensajes porque sus abogados impugnaron el contenido de estas comunicaciones al considerar que se vulneró la cadena de custodia del móvil del que se extrajeron.

"Llámame, porfa. Necesito matrícula", ha leído el fiscal entre otros mensajes al tiempo que ha recordado que las conversaciones se producen desde agosto de 2014 hasta octubre de ese año, cuando las autoridades detuvieron a 'El Pequeño Nicolás'.

ARGUMENTOS DE LAS DEFENSAS

Este lunes, también han expuesto sus informes finales las defensas del resto de acusados, quienes han reclamado una sentencia absolutoria porque consideran que no han quedado acreditados los delitos que se les imputan.

El letrado que representa al guardia civil investigado, Francisco Javier Sánchez López, ha insistido en la inocencia de su cliente y ha recordado que es un funcionario público "con una amplia carrera" que ha cometido "un error" porque entendió que 'El Pequeño Nicolás' era un compañero. Se enfrenta a una petición de 2 años y 8 meses de prisión por parte de la Fiscalía.

La defensa del policía municipal Jorge González Hormigos --para quien el fiscal solicita 8 años y medio de cárcel-- ha pedido que se absuelva a su representado porque, entre otras cuestiones, "no existe denuncia por un supuesto perjuicio". Además, ha cuestionado la legalidad de la investigación al asegurar que es "innecesaria y prospectiva" y que responde a una causa de carácter "político".

Al hilo, la letrada ha asegurado que no consta que el agente facilitara información relativa a ninguna matrícula y ha subrayado que el hecho de que tuviera un grupo de Whatsapp "donde se habla de tonterías" no puede en sí mismo acreditar la existencia de un grupo criminal. Ha insistido en que debe condenarse en costas a la acusación particular y a la popular; y en que debe aplicarse la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas.

El abogado del agente municipal Felipe Gallego --quien también afronta una petición de cárcel de 8 años y medio-- ha insistido en que su representado actuó porque estaba "convencido" de que 'El Pequeño Nicolás' trabajaba para el Ayuntamiento. "No fue el único que creyó que era lo que parecía", ha dicho para luego precisar que "de ningún modo sabía o sospechaba que Francisco Nicolás estuviese llevando a cabo los actos ilícitos que se le acusan". Además, ha incidido en que ni hay evidencia de acuerdo ni se ha acreditado que cobrara un importe.

Por último, la defensa del que fuera coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García-Grande, ha asegurado que su representado no ha cometido un delito de revelación de secreto. Al respecto, ha recordado que se le atribuye haber facilitado información de un vehículo a Gómez Iglesias, pero ha insistido en que en ningún momento proporcionó datos. "Decir 'no es de los nuestros' no es revelar ningún tipo de información", ha subrayado para luego insistir en la nulidad de la causa.

"NO SE HAN NEGADO LOS HECHOS"

Al margen, la Asociación de Policía Municipal Unificada ha subrayado que los agentes acusados "no han negado los hechos", sino que los han "justificado". A su juicio, ha quedado probado que facilitaron información recogida en bases policiales a 'El Pequeño Nicolás'.

Sobre si cobró o no dinero a cambio de dichos datos, el letrado ha subrayado que para un funcionario público el delito de cohecho se consuma "cuanto menos con la mera promesa" de dicha recompensa y con el hecho de consultar y dar la información. En su intervención, también ha indicado que rebaja para Gómez Iglesias la calificación de autor a inductor de grupo criminal.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha defendido la legalidad de la investigación y ha insistido en que los acusados tenía un plan para consultar matrículas. "Utilizaban medios oficiales", ha añadido.

Tras la exposición de todas las partes, el tribunal ha declarado el juicio visto para sentencia. La resolución se dará a conocer en las próximas semanas. Sería la quinta sentencia para 'El Pequeño Nicolás'. Hasta ahora, tres han sido condenatorias y una absolutoria.