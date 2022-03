Vivas apoya la "nueva" relación entre España y Marruecos porque parte del "respeto a la integridad territorial"

CEUTA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha ampliado este lunes las razones que le hacen apoyar sin fisuras la "nueva etapa" que España y Marruecos han anunciado que se abre en sus relaciones tras el apoyo de Pedro Sánchez al plan de Rabat para el Sáhara, un acuerdo que según valora tras comentarlo con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "establece como condición el respeto de este país a nuestra soberanía e integridad" y, por lo tanto, a la españolidad de las dos ciudades autónomas.

En declaraciones a 'El Faro de Ceuta' y la Radiotelevisión Pública autonómica (RTVCE), recogidas por Europa Press, Vivas ha enfatizado que la ciudad tiene "un protagonismo especial" en la "nueva etapa" que se abre entre los dos países para "zanjar una crisis que ha durado meses". "Se contempla como condición que se respete la integridad territorial y la soberanía de nuestra ciudad. Esa fue la comunicación que recibí del ministro [de Asuntos Exteriores] y mi respuesta fue positiva, no podía ser de otra manera pensando en los intereses de Ceuta", ha argumentado.

A ojos de Vivas, el giro pactado por Madrid y Rabat en su relación debe ser puesto en contexto con lo que pasado la ciudad autónoma durante los últimos años, especialmente la avalancha migratoria de hace diez meses. "Desde esa posición de crisis profunda que derivó en los episodios de mayo a este cambio --el entendimiento de ahora-- supone mucho. No tengo motivos para no confiar en esto, pero en cualquier caso la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Ceuta están garantizadas por el Estado. Esto que no nos quepa la menor duda", ha razonado.

"Para Ceuta y para la tranquilidad de los ceutíes, la estabilidad y prosperidad de la ciudad es importante que Marruecos respete nuestra soberanía e integridad territorial. Y también creo que es importante que haya un clima de colaboración, cooperación y entendimiento entre Marruecos y España porque afecta de manera positiva a temas como el buen funcionamiento de la frontera, una vez que la misma se abra, el control de la inmigración irregular o el desarrollo del turismo", ha señalado el presidente.

Vivas ha negado, además, que su posición suponga ningún choque con la manifestada por Alberto Núñez Feijóo. A su juicio, el futuro líder del PP a nivel nacional "lo que dice es que, en asuntos de Estado, el PP está dispuesto a dialogar y alcanzar acuerdos con el Gobierno de la Nación, pero con requisitos como tener una información completa y que haya transparencia".

"Es un planteamiento razonable y su alusión a Ceuta y Melilla está en la línea de lo que hacemos nosotros: la defensa de la integridad y soberanía". Los intereses de Ceuta están por encima de cualquier otro, no hay contradicción entre lo que hago y lo que hace el PP", ha opinado.

En cuanto a la posible reapertura de la frontera del Tarajal, que permanece cerrada desde la madrugada del 14 de marzo de 2020, Vivas ha señalado que no debería producirse "hasta que no tengamos claro en qué condiciones se hará, tanto desde el punto de vista de las infraestructuras como otras cuestiones: el tránsito de las personas, hacerlo de manera responsable y de forma acordada con Marruecos".

Desde su punto de vista los dos países deberían consensuar "un calendario para su apertura y un planteamiento sobre su funcionamiento, existiendo un control de las personas que vienen, motivos por los que llegan, que circulen los trabajadores transfronterizos, que se pueda venir para visitas de familiares o amistad y los turistas lo hagan de manera fluida".

Para Vivas "sería una equivocación volver a la situación caótica de antes porque hay que apostar por un funcionamiento ordenado, regulado, que desarrolle el turismo". El presidente de Ceuta prevé volver a verse con Albares antes de fin de mes para abordar también alguno de las decisiones "estratégicas" para el futuro de la ciudad pendientes, como la eliminación de la excepcionalidad del Tratado de Schengen que permitía acceder a la ciudad si visado a todos los marroquíes residentes en la provincia de Tetuán, su entrada en la Unión Aduanera europea o su equiparación ante las instituciones comunitarias con las Regiones Ultraperiféricas como única frontera terrestre de la UE, junto a Melilla, en África.