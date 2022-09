Vivas ve un hito político y económico "histórico" la próxima apertura de una aduana comercial entre Ceuta y Marruecos

CEUTA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha tildado este jueves en la Asamblea regional de "hito histórico" en términos políticos y económicos la apertura en enero de una aduana comercial entre la ciudad autónoma y Marruecos.

El líder del Ejecutivo autonómico ha confirmado durante la Sesión Plenaria de Control a su equipo de este mes que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, le ratificó este miércoles en Madrid que "el plan trazado" con el país vecino pasa por la puesta en funcionamiento de esa infraestructura "en el próximo mes de enero".

En su respuesta a una interpelación de la oposición, Vivas ha recordado que la frontera del Tarajal, a diferencia de la de Melilla, no ha contado "nunca" con una aduana comercial por las reticencias del Reino alauita a asumir ni implícitamente su soberanía española y ha valorado que su puesta en marcha implica "reconocimiento de la frontera y un avance muy significativo en cuanto a su normalización" para equipararse a cualquier otra exterior de la Unión Europea.

El presidente de la Ciudad ha avanzado que prevé concretar con la Dirección General de Aduanas "la secuencia del desarrollo ordenado y gradual" que marcará la apertura de la nueva infraestructura, así como el tipo de mercancías que podrán transitar entre la localidad española y Marruecos.

"Nosotros estamos dispuestos a hacer las modificaciones que sean precisas desde el punto de vista de las calificaciones urbanísticas porque se trata de un asunto prioritario y Ceuta merece un futuro alejado de cuestiones partidistas: tenemos que despojarnos de siglas y trabajar por la ciudad", ha pedido Vivas a la oposición.

El líder del Ejecutivo local ha dejado igualmente claro que la aduana "no será una coartada para volver al porteo irregular de mercancías porque no traía nada bueno y lo que traía no compensaba lo pernicioso", sino una palanca "para mejorar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestra ciudad siempre desde la más absoluta lealtad, responsabilidad y sentido de Estado".

"Habrá que establecer con Marruecos cuál es la definición de la infraestructura y la entidad que podrán tener las expediciones comerciales, por eso se dice que será una apertura gradual y ordenada, pero el asunto está encaminado, es de mucha envergadura y hay que tomarlo con cautela y prudencia", ha terminado el presidente, que cree que "todos tenemos que estar para arrimar el hombro ante una decisión de alcance histórico para Ceuta".