La vivienda de segunda mano se encarece un 2,5% en el último año, según Fotocasa

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El precio de la vivienda de segunda mano subió un 2,5% en el último año, hasta los 1.892 euros de media por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario, publicados este martes por el portal inmobiliario Fotocasa.

En el tercer trimestre de este año, la vivienda se encareció un 0,4%, la primera vez que se registra un incremento en este periodo tras dos años de caídas. Entre julio y septiembre, 14 comunidades autónomas y 30 provincias experimentaron una subida del precio de la vivienda.

Aragón se anotó el mayor incremento, tanto trimestral, con un 3,3%, como interanual, con un 5,7%, y el precio medio del metro cuadrado en 1.605 euros en septiembre. La siguiente comunidad en el ránking fue Andalucía, con un repunte de los precios del 2% trimestral y del 4,4% interanual, hasta los 1.700 euros.

Por el contrario, el precio medio de la vivienda se contrajo un 6,6% interanual y un 1,2% trimestral en Navarra, hasta los 1.607 euros. También cayó en Murcia, donde el metro cuadrado se situó en septiembre en 1.118 euros, un 0,4% menos en el trimestre y un 2,9% menos en el año.

Por provincias, Madrid y Guipúzcoa superan los 3.000 euros de media, con 3.113 euros y 3.144 euros, respectivamente. Sin embargo, Málaga registró la mayor variación, con una subida del 8,7% en el año y del 4% en el trimestre, hasta los 2.432 euros por metro cuadrado. En la parte de las caídas, Navarra vuelve a mostrar los mayores descensos.

En el caso de Madrid capital, el precio se ha encarecido en 41 de los 78 barrios a lo largo del tercer trimestre de 2021. La vivienda de segunda mano ha subido un 11,2% en Costillares y un 7,4% en Tres Olivos. En Barcelona, la subida se ha constatado en 33 de 58 barrios, en concreto en Sant Andreu del Palomar, con un 6,4%, y Vallcarca i els Penitents, con un 5,9%.

La directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa, María Matos, ha señalado que el aumento del precio responde a "la gran demanda por comprar vivienda" a lo largo del tercer trimestre.

"Este interés por cambiar a una vivienda que se ajuste más a nuestras preferencias habitacionales es el responsable de que el mercado esté en unos niveles muy abultados de dinamismo causando que la actividad inmobiliaria esté en niveles de hace 13 años", ha agregado Matos.

No obstante, para la directora de Estudios de Fotocasa, el repunte del 2,5% "no es muy alto" y sostiene que "los precios no crecen al mismo ritmo que las compraventas".