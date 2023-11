Vocal defiende que el CGPJ está "obligado" a manifestar los "problemas" de una ley de amnistía

Olea cuestiona si la amnistía pretende excluir la decisión de los jueces y archivar actuaciones sin contar con ellos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Wenceslao Olea ha expresado este martes que el órgano tiene la obligación de "poner de manifiesto los problemas de una ley de amnistía" porque, de ser aprobada, la tienen que aplicar los jueces.

Olea ha sostenido que el CGPJ "no puede permanecer en silencio", ya que la ley que salga de las negociaciones del PSOE con los partidos independentistas para la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno puede afectar a "cuestiones esenciales" del Poder Judicial.

"Estamos obligados a poner de manifiesto los problemas de una ley de amnistía, la tenemos que aplicar los jueces", ha argumentado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Para el vocal, el problema es que se desconoce el contenido de la proposición de ley de amnistía, si pretende excluir la decisión de los tribunales, que son los que tienen que aplicarla.

"La proposición de ley puede llegar a decir que concede directamente el indulto y archiva todas las actuaciones. Eso es lo que hemos razonado que no se puede hacer por el legislador porque invade competencias del Poder Judicial", ha advertido.

Olea respaldó la declaración institucional emitida este lunes por el CGPJ que promovieron ocho vocales conservadores, en la que se denuncia que, de aprobarse una ley de amnistía, supondría la abolición del Estado de Derecho.

El vocal, que ha señalado que esa declaración era "necesaria" a la vista del debate jurídico, ha añadido que tratarán de "poner de manifiesto" a los partidos "que tengan cuidado con lo que van a aprobar por los efectos que pueda tener una ley de este tipo".

IMPROCEDENTE CUALQUIER AMNISTÍA

Ha precisado que en esa declaración no entran en si la proposición que presenten los partidos es o no idónea, sino que consideran "improcedente que en el estado actual se pueda aprobarcualquier ley de amnistía", que no está en la Constitución.

Olea ha indicado que le "cuesta pensar" que una mayoría del CGPJ pueda sostener que la amnistía es admisible, incidiendo en que esa medida supone anular sentencias a la que los jueces han dedicado "mucho trabajo y empeño".

Ha señalado que quizá no era el momento para que el CGPJ se pronunciara al no haberse registrado aún el texto legal de la amnistía, pero "posiblemente tampoco lo sea cuando se presente", porque: "Podemos encontrarnos con la proposición de ley en el BOE y, lógicamente, cualquier reacción no tendría sentido".

Además de por considerarla necesaria, Olea ha explicado que se sumó a la declaración institucional porque se quitaron palabras que podrían tener una lectura "más política que jurídica".