Vodafone lanza su propio altavoz inteligente Átika para controlar por voz la televisión y con Alexa integrado

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Vodafone ha reforzado su apuesta por ofrecer un servicio más completo de televisión y ha desarrollado su propio altavoz inteligente, Átika, que es el primero del mercado que incluye al mismo tiempo las funcionalidades de control por voz de la televisión, una calidad de sonido 'premium' y Amazon Alexa integrado, con respuestas en el televisor del cliente.

En un comunicado, la operadora remarca que se trata además del primer altavoz del mercado que lanza un operador de telecomunicaciones en España de diseño propio y que aúna todas estas funcionalidades en un único dispositivo, ya que actualmente el cliente solo puede encontrar parte de estas funciones "por separado y a un precio muy superior".

El director de Vodafone TV, Ignacio García-Legaz, ha afirmado que Átika supone "una auténtica revolución" en los hogares Vodafone y un "valor añadido" a la propuesta de televisión de la compañía. "Es el complemento perfecto a nuestra oferta donde el cine y las series son los verdaderos protagonistas", ha afirmado.

En concreto, ha defendido que es el primer dispositivo del mercado que integra las funcionalidades "más utilizadas por las familias en el salón" y ha explicado que, como ha hecho la operadora con otros productos, ha optado por fabricarlo al no encontrar en el mercado ninguno que se adaptará a las necesidades que había detectado entre sus clientes.

En este sentido, el director de Vodafone TV ha explicado que Átika es un desarrollo conjunto entre el grupo internacional, donde hay un equipo muy fuerte de tecnología, y la filial española, ya que es de momento el único país de Vodafone en el que está disponible y el castellano el único idioma.

Átika está disponible tanto para clientes y no clientes de Vodafone TV, aunque estos últimos, al no disponer del servicio del servicio de televisión de la operadora, no podrán disfrutar de la funcionalidad de control por voz de la televisión, pero sí de su calidad de sonido y de la integración con Amazon Alexa.

Su precio es de 399 euros, pero los clientes de Vodafone podrán adquirirlo a un precio especial desde 216 euros, o financiarlo durante 36 meses desde seis euros al mes. Con motivo del Black Friday, desde el 16 hasta el 30 de noviembre, Átika podrá adquirirse por 144 euros, o financiarlo durante 36 meses a un precio de cuatro euros al mes para tarifas ilimitadas.

García-Legaz ha incidido en que se trata de un producto de "alta gama", valido para ofrecer una alta calidad en el 99% de los salones del país, "con un precio agresivo" que no busca competir con los altavoces inteligentes más básicos del mercado, ya que son "segmentos de mercado totalmente diferentes".

Además, ha rehusado dar estimaciones de ventas, pero ha asegurado que se trata de un mercado "muy relevante" que va a ir creciendo con el tiempo. A este respecto, ha añadido que es difícil predecir cómo de rápida será esa evolución en los primeros meses, pero ha defendido que el año que viene van a ser dispositivos "bastantes relevantes para los consumidores".

FUNCIONAMIENTO DE ÁTIKA

Átika permite controlar con la voz lo que el usuario quiere ver en Vodafone TV. En concreto, a través de órdenes iniciadas con 'Hola Átikla', el espectador puede realizar las mismas funciones que con su mando a distancia habitual: encender/apagar, control del volumen, cambiar de canal, grabar, retroceder, acceder a aplicaciones como HBO España, Amazon Prime Video, Netflix, etc.

El control por voz se realiza a través de los seis micrófonos que Átika lleva incorporados con tecnología de cancelación de ruido para que se recojan claramente las órdenes. De esta forma, el dispositivo interpretará las peticiones de una forma sencilla, sin que haga falta elevar la voz o acercarse al aparato.

Vodafone se ha aliado con Sagemcom, empresa especializada en soluciones de audio, vídeo e integrador certificado de sistemas de Alexa, para el diseño y la fabricación del hardware, y para el desarrollo e integración de software que permite la detección y gestión adecuadas de la voz del usuario de Átika.

Asimismo, Átika cuenta con algunas de las tecnologías y la experiencia de la empresa de audio Devialet, que permitirá disfrutar de una experiencia acústica superior gracia a un sistema de sonido envolvente desde un dispositivo independiente y desde cualquier formato (estéreo o multicanal) y a una tecnología que adapta dinámica y automáticamente el nivel de volumen del dispositivo en tiempo real de acuerdo con el contenido reproducido.