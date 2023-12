Vodafone renueva su acuerdo con Warner Bros. Discovery y ofrecerá MAX desde su lanzamiento en España

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Vodafone ha anunciado este miércoles la renovación de su acuerdo con Warner Bros. Discovery para los próximos tres años, desde el 1 de enero de 2024 hasta finales del próximo 2026.

Así, los usuarios de Vodafone podrán seguir accediendo a todos los contenidos de HBO Max y, desde la primavera de 2024, a la renovada plataforma de contenidos de Warner Bros. Discovery, Max, cuyo lanzamiento ya está previsto en España para esa fecha.

HBO España, primero, y HBO Max, después, han formado parte de la oferta de televisión de Vodafone en España desde 2016, siendo "uno de los componentes de la oferta más valorados" por los usuarios, según la operadora. La programación, basada en el entretenimiento, incluye contenidos como 'La casa del dragón', 'The last of us', 'Succession' o '30 monedas'.

"Max será la casa de los originales de HBO, las películas de Warner Bros., los originales de Max, el universo DC o el Mundo Mágico de Harry Potter, además de una amplia oferta de contenido para niños y la mejor programación sobre comida, hogar, reality, estilo de vida y documentales de marcas líderes como HGTV, Food Network, Discovery Channel, TLC, ID y más", ha destacado.

HBO Max está incluido en los packs de Vodafone TV Seriefans, Serielovers, así como en las modalidades convergentes 'Vodafone One Ilimitada Dúo Series' y 'Vodafone One Hogar Ilimitable' y la tarifa solo móvil Ilimitada Max con HBO Max.