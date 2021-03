Vodafone reposicionará su marca este fin de semana en todos los países en los que opera

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

Vodafone ha anunciado este miércoles un reposicionamiento de marca que tendrá lugar a partir de este fin de semana en los países en los que está presente.

"En 'Together We Can' --nombre de la campaña en inglés' el énfasis está en el "nosotros" y en cómo la colaboración entre el espíritu humano y la innovación puede conseguir grandes logros", ha explicado Cristina Barbosa, directora de Marca de Vodafone España.

Barbosa ha remarcado que la teleoperadora confía en que la tecnología mejore la vida de las personas y busca con este posicionamiento un impulso mayor en el propósito de la empresa de conectar para "crear un futuro mejor y hacer posible una sociedad digital inclusiva y sostenible".

El pistoletazo de salida de la campaña lo hará un anuncio titulado 'Chica Imparable', en el que una joven se plantea preguntar sobre el mundo y el papel de la tecnología para solucionar sus problemas.