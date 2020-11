El volumen de inversión en supermercados superará los 640 millones este año, según Savills Aguirre Newman

El volumen de inversión en supermercados superará los 640 millones este año y marcará un récord histórico, según el informe 'El mercado de la alimentación en España', presentado por Savills Aguirre Newman esta semana dentro de su serie de eventos 'online' Savills Talks Now at the Office.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS) El volumen de inversión en supermercados superará los 640 millones este año y marcará un récord histórico, según el informe 'El mercado de la alimentación en España', presentado por Savills Aguirre Newman esta semana dentro de su serie de eventos 'online' Savills Talks Now at the Office. Este volumen de inversión supera en 460 millones de euros a la inversión de 2019, según el informe, que resalta que la gran resistencia del sector de la alimentación ante la crisis ha convertido a este tipo de activo en una buena opción para los inversores privados e institucionales. Actualmente, las operaciones de inversión en supermercados resultan muy viables debido a que son activos que ponen al servicio del consumidor productos de primera necesidad con una demanda continua en el tiempo; son resilientes a las crisis; es un producto defensivo y líquido, que protege la posición del inversor en el mercado y puede ser transaccionados sin pérdida significativa de valor; disponen de contratos a largo plazo y buenos covenants que garantizan la solidez y viabilidad de la operación, y cuentan con cash-flows seguros que afianzan las carteras del inversor y las diversifican. En términos generales, el mercado de inversión de superficies de alimentación presenta una gran diversidad de inversores que eligen los activos en función de la ubicación, el tipo de marca y las condiciones contractuales. Al disponer de una mayor capacidad de inversión, los inversores institucionales están más enfocados en portfolios de supermercados que les permite alcanzar el volumen mínimo de inversión exigido por los fondos, mientras que los privados prefieren adquirir activos individuales. PRINCIPALES OPERACIONES 2020 Las operaciones más importantes de este año han sido la venta del portfolio Orange de Mercadona a LCN Capital Partners, la compra por parte de Sagax del portfolio GM compuesto por 37 cash & carry y la venta de seis hipermercados Eroski propiedad de Invesco a Pradera. Respecto a las yields, el informe subraya que en el mercado de alimentación están muy ligadas al activo y la ubicación. Así, según el informe, un supermercado urbano con buenas condiciones contractuales y operador de prestigio podría alcanzar rentabilidades que variarán entre el 5 y el 6%. El vídeo del día Endesa lanza un 'megaplan' inversor de 25.000 millones a 2030. A su vez, se observa una cierta compresión de yields en carteras de alimentación prime en Madrid y Barcelona, y aunque aún no existen referencias, si hay intención de venta, es previsible que se produzca un ajuste en precios. El informe de Savills Aguirre Newman afirma que en España el stock total de superficies de alimentación (hipermercados, supermercados, tiendas de descuento, cash & carry, tiendas de conveniencia y tiendas especializadas) alcanza los 16,6 millones de metros cuadrados y 23.701 establecimientos, teniendo a una densidad de superficies de alimentación de 353 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes. Según los datos del estudio, el sector de la distribución está viviendo uno de los mayores procesos de cambio de su historia causado por la Covid-19. Los supermercados e hipermercados urbanos han sido los grandes beneficiados debido a que durante la cuarentena el consumidor ha evitado desplazamientos. A su vez, cabe destacar, según el informe, que el supermercado 'online' ha vivido un gran impulso desde que se iniciara el confinamiento y es previsible que siga ganando terreno paulatinamente, fruto de un nuevo consumidor más digitalizado y de unas plataformas más sólidas y eficientes. Según datos del estudio Observatorio para la evolución del comercio electrónico de alimentación 2020, realizado por la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), la crisis sanitaria ha provocado un incremento del número de consumidores que comparan precios antes de comprar (+5%), pero no una disminución de los que no usan el canal 'online' para hacer sus compras, que se mantiene en un 33%. Este dato indica que aunque en el futuro la cuota de mercado del canal 'online' continúe ganando terreno, la tienda física seguirá siendo el principal punto de venta y la inversión en la experiencia en tienda seguirá teniendo mucha relevancia.