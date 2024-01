Vox aboga por "proteger las fronteras" tras la sentencia del Supremo sobre la devolución de menores a Marruecos en 2021

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha pedido este martes "una política firme de fronteras" que "las proteja" frente a oleadas migratorias, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya confirmado que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Rodríguez de Millán ha eludido valorar el veredicto del Alto Tribunal y se ha ceñido a "recordar lo que sucedió aquellos días", en alusión a la crisis migratoria de ese año, culpando a Marruecos por "lanzar una oleada de migrantes ilegales" para "chantajear" al Gobierno.

En cualquier caso, opina que "si España tuviera una política firme de fronteras, de protección de las fronteras y de control de la inmigración, a ningún país se le ocurriría lanzar semejante oleada de inmigrantes ilegales".

Así, la portavoz parlamentaria ha señalado que la crisis migratoria de 2021 pone de relieve que España "necesita proteger sus fronteras" y "acabar con las políticas de efecto llamada". También ha pedido dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de más medios materiales y humanos para atajar este fenómeno.

Rodríguez de Millán ha aprovechado para atacar al Gobierno por "no tomarse en serio" el "gran problema" que supone a inmigración ilegal. "No solamente fomenta el efecto llamada, sino que, una vez aquí, permite que se siembre la inseguridad y todos los problemas que la inmigración ilegal acarrea". "Hasta que no consigamos echar a este Gobierno, nuestras fronteras no van a estar seguras", ha zanjado.