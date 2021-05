Vox achaca la "invasión" de Ceuta a "debilidad" del Gobierno y Calvo pide apoyo al Ejecutivo "legítimo y constitucional"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido este miércoles en que en Ceuta se está produciendo una "invasión" por parte de Marruecos y la ha atribuido a la "debilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez; a lo que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha respondido pidiendo apoyo para el Ejecutivo "legítimo y constitucional".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Espinosa de los Monteros ha sostenido que España tiene un Gobierno que "se hunde" y cree que esto es "evidente" también fuera de sus fronteras y "tiene consecuencias", como las que se están viviendo esta semana en Ceuta.

Según ha lamentado, Marruecos "ha visto un Gobierno débil" y además se siente "respaldado" por Estados Unidos, por lo que ha impulsado "de forma organizada" una "invasión para tomar Ceuta". Frente a esto, ha denunciado que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos no demuestra "firmeza y contundencia" para defender las fronteras españolas.

"Detengan, identifiquen y expulsen a los que han violado nuestra soberanía", ha reivindicado subrayando que la "primera obligación" del Gobierno es defender a los españoles y su territorio. "Si no son capaces, váyanse cuanto antes y dejen de hacer daño a España", ha pedido.

"Lo único que tienen ustedes que hacer en este asunto, con España y con el Gobierno legítimo y constitucional de España", ha replicado la vicepresidenta Calvo, pidiendo además a Espinosa de los Monteros que se "acostumbre" al Ejecutivo porque le quedan "más de dos años" de legislatura, durante los que se dedicará a "proteger las fronteras" y asuntos como el empleo, la salud o la vacunación contra el Covid-19.

El dirigente de Vox cree sin embargo que al Gobierno no le queda ninguna "credibilidad", algo que Calvo ha achacado a que su partido "en el fondo" cuestiona "la democracia". "No cuestionan las políticas concretas de este Gobierno, cuestionan la existencia de un Gobierno que no sea lo que ustedes quieren y como ustedes quieren", ha acusado insistiendo en que los miembros de Vox "tienen un problema con la democracia".