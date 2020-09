Vox acusa a EH Bildu de representar a "la mafia más recalcitrante" y seguir "sin pagar la deuda" de 850 asesinatos

Dice que pocos son los que asocian ya a PNV con buena gestión, y acusa a Urkullu se ser, "como su aliado Pedro Sánchez", un "trilero de barrio"

VITORIA, 3 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha acusado a la candidata de EH Bildu a la Lehendakaritza, Maddalen Iriarte, de representar a "la mafia más recalcitrante" de Europa y seguir "sin pagar la deuda" de 850 asesinatos. Además, le ha advertido de que su objetivo es ilegalizar a la coalición soberenista.

Tras arremeter contra el aspirante a la reelección, el Lehehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, a quien ha acusado de ser, "como su aliado Pedro Sánchez", un "trilero de barrio", ha advertido de que "pocos asocian ya a PNV con buena gestión".

Durante su intervención en el Parlamento Vasco con motivo del pleno de investidura, Martínez ha recordado que "tal día como hoy del año 1980", ETA asesinó en Santurce a Antonio Fernández, trabajador del puerto. "Dos etarras se le acercaron por la espalda. Dejó dos huérfanos. La bancada de EH-Bildu todavía no ha condenado este asesinato", ha advertido.

Según Martínez, durante años el Parlamento vasco "ha sido testigo de la construcción de un proyecto político imposible, ilegítimo y elitista: el proyecto de un País Vasco independiente". A su juicio, Euskadi "se ha construido sobre el chantaje, el odio a España y los españoles, la extorsión e incluso el asesinato".

Sin embargo, les ha advertido de que "el proyecto separatista que tanto buscan está condenado al fracaso, tanto por su idea misma de obligar a los vascos a renunciar a una parte de su identidad, como por los métodos que han utilizado para su realización: la muerte, el odio y el chantaje".

La parlamentaria ha explicado que "la razón de ser de Vox" es "señalar a aquellos que han creado el discurso del odio a España, los que lo han inyectado en la sociedad vasca y los que con su silencio se han convertido en cómplices del separatismo y de la violencia".

"CORDÓN SANITARIO"

En este punto, ha reprochado que, "en respuesta al éxito de Vox", la "clase política vasca" ha impuesto "un cordón sanitario a una fuerza política que ha logrado legítimamente representación". "Se nota que no conocen a Vox, cuanto más insulten y silencien a nuestros votantes, más creceremos", ha avisado.

Según Martínez, en la presente legislatura se ha desarrollado "una práctica que fueron incapaces de realizar con HB en los tiempos del jefe de ETA, Josu Ternera, y de intensa actividad criminal de la banda, los cordones sanitarios".

En este sentido, ha explicado que no se hizo "contra el terrorismo y contra una bancada donde se sientan terroristas", ni "contra la corrupción, esa de la que tanto saben en sus partidos: al PNV le suena el caso Margüello, al PSOE los EREs de Andalucía y otros, y nadie debería olvidar aquellas décadas de extorsión a empresarios ejercida por Herri Batasuna y su entorno".

PANDEMIA

Amaia Martínez ha destacado el "suspenso rotundo" de la actuación del Gobierno Vasco en la pandemia, con un resultado de "17 protocolos sanitarios y 17 vueltas al colegio, absoluta carencia de liderazgo, profunda descoordinación, un insoportable número de personas fallecidas".

También ha censurado el "bochornoso espectáculo que han protagonizado la ministra de Educación" y la consejera vasca Cristina Uriarte, con "miles de padres, madres y alumnos, miles de profesores, todos los equipos de dirección de los centros educativos públicos, sumidas en la incertidumbre" y una "indefinición absoluta porque ni ministra ni consejera han aparcado sus vacaciones para trabajar".

Según la parlamentaria de Vox, Euskadi es "líder en brotes, en contagios, en desorganización, en opacidad, en imprevisión" y el balance es "tan catastrófico como el de sus socios del gobierno central". "Por eso, este mismo mes Vox tratará de acabar, mediante la moción de censura, con el gobierno social-comunista al que ustedes instalaron en Moncloa y que no ha llevado a los españoles más que la enfermedad y la ruina", ha dicho.

Martínez ha lamentado la crisis económica que "va a dejar absolutamente desprotegida a la mayor parte de la ciudadanía vasca" y ha advertido de que "su modelo político no va a solucionar ninguno de sus problemas".

A su juicio, "hoy ya son pocos los que asocian al PNV con buena gestión", y se ha dirigido a Iñigo Urkullu para advertirle de que él mismo, "como su partido y su aliado Pedro Sánchez", son "trileros de barrio y oportunistas de salón".

"Y todo ello sin recontar el paro encubierto de los ERTES, los futuros ERES, que va a provocar una avalancha de miseria como nunca antes se ha visto en la Comunidad Autónoma Vasca", ha lamentado.

En este punto, ha reprochado las "duplicidades administrativas y en instituciones que son chiringuitos, como Emakunde", o los "medios de propaganda como ETB", un "modelo territorial ridículo y muy costoso". También ha censurado "los 400.000 euros que anualmente se despilfarran en Iparralde para la imposición del euskera" o el "fomento de una inmigración indiscriminada, caldo de cultivo de guetos, que afecta de forma directa e insoportable a los trabajadores".

"Han convertido un recurso necesario para personas en situación muy precaria, la RGI, en un sistema de cronificación de la pobreza y de efecto llamada a la inmigración ilegal", ha acusado.

Amaia Martínez ha lamentado que, "lejos de buscar la justicia social, la solidaridad y la igualdad", el proyecto del PNV "se basa en la falsificación de la historia, la ciudadanía entendida como vasallaje y el enfrentamiento entre iguales".

ANTÍTESIS DE ESPAÑA

AMartínez se ha dirigido a la candidata de EH Bildu, Maddalen Iriarte, afirmar que "es la antítesis de lo que España representa". "Usted representa el odio a sus conciudadanos, la mafia más recalcitrante que ha existido en Europa en los últimos 100 años, el crimen organizado más cruel en una democracia, una abominable lucha entre sexos, el ecologismo falaz, la crueldad y la intolerancia", ha acusado.

Le ha reprochado, asimismo, que "siguen sin pagar su deuda con más de 850 personas asesinadas por ETA". "Algo que jamás le vamos a perdonar, ni a usted ni a quienes se sientan a su lado en esta Cámara", ha añadido.

Por ello, ha aclarado que, no solo no logrará el apoyo de Vox como candidata a lehendakari, sino que no apoyará "un solo documento que venga con sus siglas, HB o cualquiera que elijan". "Nuestro principal objetivo en este Parlamento es que ustedes desparezcan del mapa político. Ilegalizar a los herederos de ETA es la acción más democrática que puede hacerse en este país", ha añadido.

Además, ha añadido que, "por mucho que Sánchez y el PSOE les blanquee llegando a acuerdos" con EH Bildu en Madrid, Vox "no olvida". "Es una profundísima injusticia que ustedes tengan representación aquí, en esta Cámara", ha indicado.

Según ha apuntado, Vox ha llegado a la Cámara vasca "como muro de contención frente a todos aquellos que quieren destruir la unidad y la libertad en España, un país del que también fueron padres ilustres vascos".

"Y el anhelo de acabar con España, es lo único que une a las cuatro formaciones que han suscrito el vergonzoso cordón sanitario con el que pretenden acallar a miles de ciudadanos", ha manifestado.

Devolver las competencias de Sanidad y Educación "a la nación" tras "una urgencia tras el fracaso del Estado de las Autonomías en la gestión de la actual pandemia", lograr "una inmigración acorde a las necesidades económicas y sociales reales, respetuosa con la sociedad que le acoge y acometer "la expulsión inmediata de los okupas" han sido algunas de las medidas que, según ha dicho, persigue Vox.

Tras reprochar que "todos" se han centrado durante años "defender más la peculiaridad vasca que la identidad como españoles", ha anunciado que Vox "ha llegado para acabar con años de silencio" y para que en este parlamento se vuelva a escuchar 'Viva España'".