Vox acusa a Moreno "de jugar" con la educación en Andalucía y "llevarla por el mismo camino que la sanidad"

Advierte de que "va de mal en peor"

MÁLAGA, 3 (EUROPA PRESS)

La diputada del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía por Málaga Purificación Fernández ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "de jugar" con la educación en Andalucía, "la cual, tras cinco años de gobierno del PP, "va de mal en peor", por lo que ha advertido de que la lleva "por el mismo camino que la sanidad".

Así lo ha señalado este miércoles Fernández en una atención a medios en las puertas del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Domingo Lozano, en Málaga capital, centro que ha puesto como "ejemplo gráfico de las nefastas políticas educativas del Ejecutivo popular". Al respecto, ha advertido de que Moreno "ordenó cerrar este colegio, aprovechando las vacaciones de Navidad, de un día para otro, repartiendo a los más de 260 alumnos en diferentes centros educativos de la capital" por las deficiencias estructurales.

De igual modo, la parlamentaria de Vox ha advertido de que el cierre "se produce en pleno curso escolar y solo tres meses después de que la propia Delegación de Educación, dependiente del Gobierno de Moreno, emitiese un informe favorable sobre sus óptimas condiciones", generando "las consecuentes molestias y preocupaciones" a las familias de este centro educativo.

"Esta es la falsa buena gestión de la que presume Moreno", ha criticado Fernández, al tiempo que ha afeado que "el Ayuntamiento de Málaga y la Junta se culpen ahora mutuamente de la situación aludiendo a cuestiones de competencias, cuando ambas instituciones las gobierna el mismo partido político, el PP".

Fernández, que ha estado acompañada, entre otros, por Antonio Alcázar, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, y por José Miguel Gutiérrez, secretario del CEP en la provincia, ha señalado que "la situación que vive el CEIP Domingo Lozano no es un caso aislado", sino "una muestra clara de que Moreno ya no puede esconder que la educación en Andalucía, como ocurre con la sanidad, la dependencia o el empleo, no funcionan". "Tarde o temprano los andaluces van a exigirles responsabilidades", ha apostillado.

"Muchos de los problemas que teníamos cuando nos gobernaban los socialistas siguen estando presentes en Andalucía", ya que, ha continuado, "lo único que ha hecho el Gobierno de Moreno, tras cinco años en el poder, ha sido cambiar la cara de los sillones y vendernos una Andalucía de color de rosa que no existe". Además, ha lamentado que "ha despreciado continuamente con el rodillo de su mayoría absoluta la mano tendida de Vox para solucionar los problemas reales de esta tierra".

Por último, Fernández ha mostrado "su solidaridad y comprensión" con "las inquietudes y la intranquilidad que toda la comunidad educativa del Colegio Domingo Lozano está sufriendo estos días" y ha anunciado que, desde el grupo parlamentario Vox presentarán "en el Parlamento de Andalucía las iniciativas oportunas para que el Gobierno andaluz nos explique a qué está jugando con la educación en Andalucía y, en concreto, con los más de 260 alumnos de este centro educativo malagueño".