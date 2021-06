Vox acusa a Sánchez de usar el "infame" informe del Consejo de Europa como "coartada" para su "hoja de ruta" en Cataluña

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la dirección nacional de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé, ha culpado al Gobierno de que el Consejo de Europa esté debatiendo un informe sobre los presos del procés que considera "infame" y contrario a España, y lo achaca a que Pedro Sánchez quiere usar ese texto, que se vota la próxima semana en la Asamblea Parlamentaria de la institución, como "coartada" internacional para su "hoja de ruta" sobre Cataluña.

En rueda de prensa en la sede de Vox, Buxadé ha responsabilizado al Gobierno de que ese informe, redactado por un "diputado socialista letón", vaya a debatirse la semana del día 21 en el Pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

SI EL GOBIERNO QUIERE, NO SE APRUEBA

"El Gobierno, a través del Ministerio de Exteriores y de sus embajadas, no ha hecho lo que debía, que era impedir que ese diputado lidere una resolución contra España --sostiene--. Si el Gobierno del PSOE no quiere que ese informe salga, ese informe no sale; y si el Gobierno ha permitido que un diputado socialista haga un informe contra España es porque quiere usarlo para que todos queden arrodillados ante el sacrosanto Consejo de Europa".

En ese informe se reconoce que los líderes independentistas se saltaron la Constitución para su referéndum del 1 de octubre de 2017, pero se aconseja al Gobierno que reforme el delito de sedición y tome las medidas necesarias para excarcelarlos.

Para Buxadé, el texto del diputado letón recoge "la hoja de ruta" del Gobierno Sánchez, como los beneficios penitenciarios, los indultos y la modificación del Código Penal para rebajar la sedición, todo lo que a su juicio representa "la traición" de Sánchez a los españoles.

Por todo ello, ha animado a los partidos españoles, especialmente al PP y "si queda alguno con dignidad" del PSOE, a "activar todos sus mecanismos" para evitar que la resolución se apruebe la próxima semana. Vox estará representado por su portavoz parlamentario en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que defenderá las enmiendas del Grupo de los Conservadores Europeos. "No permitamos que el Gobierno de Sánchez tenga una coartada internacional", ha pedido.

PASE LO QUE PASE, TODO ES MENTIRA

En todo caso, ya ha avisado de que, si finalmente el texto sale adelante, no significará que su contenido sea una realidad: "Nada de lo que dice ahí es verdad y todo es una infamia", ha proclamado.

Es más, la aprobación de esa resolución "contra España" dará la razón a Vox para "despegarse sentimentalmente" del Consejo de Europa, que en su opinión es una institución que tuvo sentido en su nacimiento, pero que "desde hace unos años se ha convertido en un instrumento para la destrucción del orden social, político y moral en Europa".