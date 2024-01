Vox afirma que Moreno no toma "medidas adecuadas" ante la sequía y las restricciones son muestra de "incompetencia"

SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Vox en Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de no tomar las "medidas adecuadas" ante la sequía que está padeciendo Andalucía y ha considerado que las restricciones de agua que ya se están produciendo en municipios son una muestra de "incompetencia" por parte de la administración.

En un comunicado, Gavira ha manifestado que las reuniones de Juanma Moreno con el comité de expertos de la sequía, como la celebrada este jueves, "están muy bien si luego se toman las medidas adecuadas y se aprovecha cada gota de agua que cae del cielo", algo que "no se está produciendo".

Gavira ha afeado a Moreno que busque "excusas" en el cambio climático y en la petición a la Unión Europea para que autorice que los fondos que lleguen a Andalucía se puedan destinar a obras hidráulicas, "con tal de librarse del hecho de que son los populares y los socialistas, quienes han gobernado nuestra nación desde el comienzo de la democracia, los responsables precisamente de la política nacional de Agua".

Ha añadido que, "habiendo partes de España donde llueve, la pregunta es por qué no se lleva el agua de dónde sobra a dónde falta": "¿Qué interés hay en el hecho de que el sentido común no prevalezca?".

Según Gavira, las restricciones de agua que se pueden producir en las grandes ciudades a partir del verano si no llueve en cantidad, "no son las primeras ni serán las últimas que sufrimos los andaluces si no se toman las medidas oportunas".

Estos anuncios de Moreno sobre inminentes restricciones de agua, según Gavira, "lo único que reflejan es la incompetencia y la falta de previsión": "O se toman las medidas adecuadas desde ya, con las necesarias obras hidráulicas y con el Plan Nacional de Agua, o este problema lo vamos a tener cíclicamente".