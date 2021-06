Vox se alegra de que PP esté en contra de los indultos pero le avisa de que no puede recurrir porque "no está personado"

Monasterio ve una "falta de respeto" que Europa se muestre a favor de los indultos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se ha alegrado "mucho" de que este martes el PP "intente hacer discurso en contra de los indultos" del Gobierno a los líderes independentistas pero le ha avisado de que no puede recurrirlos porque "no está personado como acusación y nunca lo estuvieron".

Así lo ha valorado Monasterio en una entrevista con 'TVE', recogida por Europa Press, después de que el presidente del PP, Pablo Casado, haya anunciado hoy que su partido solicitará la legitimidad para presentar un recurso contra los indultos, basándose en el informe de la Guardia Civil que le situaba como objetivo de los CDR catalanes.

"Me alegro mucho hoy de que el PP intente hacer discurso en contra de los indultos. Bienvenido sea; pero no se puede recurrir los indultos porque no está personado como acusación y nunca lo estuvieron y el PP, incluso, criticó las cargas policiales que hubo en Cataluña", ha sostenido.

Así, considera que Vox es "el único que puede estar personado contra los indultos" porque, ha asegurado, fueron "los únicos" que presentaron la querella y llevaron a los separatistas "al banquillo".

Para la líder de Vox en Madrid, los indultos "son un ataque gravísimo a las libertades" y se pregunta qué hará el PP al respecto en el camino del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "convertir a España en un estado federal con 17 estados distintos". "Nos roban España y el PSOE quiere comenzar un camino para llegar a una España asimétrica y este es al proyecto al que está invitado Casado", ha lamentado.

En cuanto a que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa haya invitado al Gobierno a reformar los delitos de sedición y de rebelión, donde se plantea el indulto de los presos del 'procés' e incluso se pide ir más allá y retirar la solicitud de extradición contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Monasterio lo ve como un "ataque a la "soberanía" del sistema judicial español.

"Es una falta de respeto a nuestra independencia judicial y soberanía. Europa tiene que volver a sus raíces y defender la libertad y la soberanía de las naciones que formamos parte de Europa. Nuestra justicia tiene que ser respetada", ha zanjado la portavoz de Vox.