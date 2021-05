Vox anuncia que no apoyará iniciativas nuevas del Gobierno andaluz tras acoger a 13 menas procedentes de Ceuta

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

Vox ha anunciado este jueves, tras conocerse que Andalucía acogerá finalmente a trece menores migrantes procedentes de Ceuta, que no apoyará iniciativa o proyecto procedente del Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs) que no lleve su firma o que no esté vinculado con los acuerdos de investidura, presupuestarios o el relativo a los tributos cedidos a la comunidad. "En este momento, es cuando ya el Gobierno de Andalucía es absolutamente frágil", según ha advertido el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira.

En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas por Europa Press, Gavira se ha pronunciado así pocos minutos después del anuncio de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, sobre que Andalucía acogerá a 13 menores no acompañados procedentes de los centros de protección de Ceuta como medida para ayudar a las autoridades a hacer frente a la llegada de migrantes a la ciudad fronteriza.

Al igual que hiciera ayer miércoles, Gavira ha vuelto a pedir la dimisión de Rocío Ruiz o su cese por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "por haber hecho un efecto llamada en toda regla", y una vez que se ha concretado la llegada de esos menores, la advertencia que hacía ayer también sobre la retirada de apoyo a la Junta, se ha confirmado con su anuncio de que no apoyarán ninguna iniciativa o proyecto del Gobierno andaluz que no lleve la firma de Vox o no esté incluido en los acuerdos de investidura y presupuestarios suscritos.

"No estamos hablando de cuestiones humanitarias, sino que esos menores han llegado por una invasión de Marruecos a España", según ha sentenciado Manuel Gavira, quien ha agregado que hay una "normativa clara" que dice que a esos menores, tras atenderlos e identificarlos, hay que devolverlos a sus familias.

"Nos invaden y nosotros vamos a ser cómplices de esa invasión", según ha denunciado Gavira, quien ha indicado que eso no lo pueden entender los andaluces, y ha insistido en responsabilizar a la consejera Rocío Ruiz (Cs) de esa llegada de menores a esta comunidad, donde ya tenemos muchos otros problemas.

Gavira ha recalcado que tras confirmarse la llegada de menores, se abre un "nuevo tiempo" en las relaciones de Vox con el Gobierno de Juanma Moreno: "La estabilidad del Gobierno de Andalucía no existe ya como tal, porque ya sí se puede decir abiertamente que no va a contar con el apoyo Vox" a iniciativas y proyectos que no estén vinculados a los acuerdos suscritos con anterioridad.

"En este momento, es cuando ya el Gobierno de Andalucía es absolutamente frágil", según ha sentenciado Manuel Gavira, quien ha insistido en el mensaje de su partido sobre la necesidad de un adelanto electoral en la comunidad.

"Estamos hablando de que España ha sufrido una invasión por parte de un país extranjero y no podemos ser cómplices de eso", según he recalcado.