Vox anuncia que presentará en solitario la moción de censura si no se suman otros partidos

Avisa al PP de que los españoles le pedirán explicaciones en el futuro por no asumir su "responsabilidad"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha confirmado este martes que su partido presentará en solitario la moción de censura contra Pedro Sánchez si no logra recabar el apoyo de otros partidos.

"Si Vox una vez más se queda solo, si solo queda Vox, lo haremos nosotros", ha dicho Espinosa de los Monteros en rueda de prensa sobre la moción de censura, después de que el Partido Popular haya rechazado sumarse a esta iniciativa para intentar desalojar al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos del Palacio de la Moncloa.

A su juicio, "no hay tiempo que perder" y es momento de adoptar "todas las medidas democráticas" contra Sánchez, por lo que ha animado al resto de partidos a sumarse a la moción de censura con un candidato independiente, con experiencia de gestión y que se comprometa a convocar elecciones generales.

Según ha reivindicado, no basta con pedir el anticipo electoral como ha hecho el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, sino que es hora de hacer todo lo posible "democráticamente". En cualquier caso, ha insistido en que, si nadie se suma, Vox seguirá adelante en solitario para "intentar frenar el golpe de Sánchez".

"Lo haremos nosotros --ha subrayado--. Con nuestra limitada capacidad, pero cuando pasen los años y miremos atrás y preguntemos qué hizo cada uno, nos quedará la satisfacción del deber cumplido y podremos decir a nuestros hijos y nietos que nosotros sí asumimos nuestra responsabilidad".

Vox es consciente de que la aritmética parlamentaria no hace posible que la moción de censura salga adelante, pero cree que su debate es necesario como altavoz de su discurso político y también para internacionalizar su denuncia.

En este sentido, ha acusado a quienes no se sumen a la moción de censura de no estar "asumiendo su responsabilidad" y cree que los españoles "se lo exigirán en el futuro". "Si no es en las urnas, será en la historia", ha avisado.

De hecho, ha sumado a este llamamiento a la sociedad civil, que considera que es necesario que "tome conciencia de la gravedad de la situación" y "tome medidas al respecto"; ya que "no es suficiente" con la denuncia de Vox en solitario.

SIN PLAZOS PARA HACERLO "BIEN"

En cualquier caso, ha evitado dar plazos para registrar la moción de censura en el Congreso y ha apuntado que "es mucho más importante hacer las cosas bien que hacerlas apresuradamente". De momento, Santiago Abascal ha iniciado una ronda de contactos para sumar apoyos y buscar un candidato que pueda ser de consenso.

Lo que no ve posible es que algún diputado del PSOE rompa la disciplina de voto y se alce contra el jefe del Ejecutivo. A su juicio, habrá algún socialista al que la acción del Gobierno le parezca "mal", pero ve al partido completamente en manos de Sánchez y "no hay nadie que le lleve la contraria".

"No hay ningún alcalde, concejal, diputado, senador o representante institucional del PSOE que hoy pueda negar que es representante de Pedro Sánchez y aliado de separatistas, comunistas y filoetarras --ha acusado--. Mientras sigan en el PSOE, son aliados de Pedro Sánchez; y si no, ya se habrían ido de ese partido".

