Vox no apoyará el Presupuesto de 2022 de Andalucía "a día de hoy" y augura que Moreno adelantará las elecciones

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este viernes que su formación, "a día de hoy", no apoyará el Presupuesto de la comunidad para 2022, elaborado por el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs), y ha augurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acabará adelantando las elecciones porque el socio externo que tenía hasta ahora, necesario para sacar adelante decretos, leyes y otras iniciativas en la Cámara autonómica, "ya no lo tiene".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Gavira ha explicado la posición de su formación ante el debate sobre el nuevo Presupuesto, apuntando que, "a día de hoy", no lo apoyan, básicamente porque el Gobierno de Juanma Moreno "no está cumpliendo" parte de los acuerdos suscritos con motivo de la aprobación de las tres cuentas de la comunidad anteriores o recogidos en el acuerdo de investidura que Vox firmó con PP.

"La relación de confianza se ha quebrado, porque hay incumplimientos que siguen pendientes", según ha señalado Manuel Gavira.

"Lo que demandamos al Gobierno es que cumpla lo que hay pendiente y luego nos sentamos, pero no nos sentamos y después vemos si cumple o no", ha agregado el portavoz de Vox, quien ha defendido que su partido, desdse el principio de la legislatura, ha demostrado que ha priorizado, sobre todo, el cambio en Andalucía, incluso sobre aspectos ideológicos de la propia formación.

Entre los acuerdos que no se han cumplido, según ha detallado, se encuentran los relacionados con materias como la 'okupación' de viviendas, la inmigración, la memoria democrática, el género o con Canal Sur, al tiempo que ha recalcado que es fundamental que se cumpla con lo que han arrojado las auditorías de entes del sector público instrumental. "Son cuestiones que no podemos olvidar y que no vamos a dejar al margen", ha apuntado.

Manuel Gavira ha criticado que en los últimos meses no se haya oído al presidente de la Junta decir que va a cumplir los acuerdos.

El portavoz de Vox se ha mostrado convencido de que se producirá un adelanto electoral en Andalucía, salvo que el Gobierno adquiera "la estabilidad y fortaleza que hoy no tiene porque el socio que tenía ahora, Vox, no lo tiene, y tendrá que tender puentes con otro socio".

Ha señalado que su partido no tiene problema con que PP-A y Cs tiendan puentes con el PSOE-A, pero les ha reprochado que estén focalizando que Vox se "une de alguna manera con la izquierda" en votaciones que se producen el Parlamento."Nosotros nos alineamos con el interés general de Andalucía", ha puntualizado.

Ha asegurado que Vox está preparado para afrontar las elecciones autonómicas y ha señalado que de momento no está decidida la persona que será la candidata a la Presidencia de la Junta, algo que se decidirá cuando el Parlamento esté disuelto y convocados los comicios.

Respecto a si la actual diputada nacional Macarena Olona podría ser la candidata, ha señalado que sería sin duda una "magnífica candidata" y ha dicho que él es un "soldado a disposición del partido, y a lo que me pongan lo haré". Ha recalcado que lo importante en Vox "no es el candidato, sino el mensaje".

De otro lado, sobre la petición de la Junta de que el Gobierno convoque una mesa bilateral con Andalucía, como la de Cataluña, Gavira ha señalado que Juanma Moreno, en dos años y nueve meses no la ha pedido pese a que está recogida en el Estatuto de Autonomía. "Ha tenido la feliz idea cuando se la ha escuchado a los catalanes", ha apuntado.