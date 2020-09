Vox apoyaría una subida del salario mínimo, como defiende Solidaridad, si es a costa de recortar cotizaciones

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha dicho este martes en el Congreso que subir el salario mínimo, como defiende el sindicato 'Solidaridad' apoyado por su formación, es una medida "discutible" pero que sería "deseable desde un punto de vista social" si es "a costa de una reducción drástica de los costes sociales", en referencia a las cotizaciones sociales a la Seguridad Social.

Preguntado por las reivindicaciones lanzadas por la organización Solidaridad, auspiciada esta semana desde Vox, Espinosa de los Monteros, ha dicho que "luego han matizado que se tiene que hacer con cargo del Presupuesto, no del empleador" y que, en caso de hacerse "a costa" de una reducción de las cotizaciones que se abonan a la Seguridad Social se compensaría "por parte del Estado, y no del empleador".

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso, Espinosa ha dicho que firmaría "sin ningún problema" once de las doce reivindicaciones esgrimidas por este sindicato. "No estamos vinculados a Solidaridad, no tenemos por qué apoyar todas sus premisas", ha aclarado, subrayando que se trata de un "sindicato independiente" al que en Vox han "dado apoyo en sus inicios".

En todo caso, ha celebrado el grado de coincidencia con esta nueva organización, pues considera que "no es fácil" que un sindicato "diga cosas sensatas" y tenga un posicionamiento "en favor de los trabajadores y no en favor de las élites sindicales".