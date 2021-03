Vox apunta a la CUP y anuncia que pedirá la ilegalización de los convocantes de actos de violencia en Cataluña

Buxadé dice que los incidentes son "alentados" por Podemos y acusa a Sánchez de ejercer de "pirómano" porque les da "la gasolina"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha anunciado este martes que su formación tiene previsto ampliar las acciones judiciales que ya ha iniciado a raíz de los disturbios que están teniendo lugar, principalmente en Cataluña, para solicitar la ilegalización de "todas las organizaciones convocantes de estos actos de violencia y terrorismo callejero".

El nuncio parece apuntar a la CUP, ya que esta formación y sus juventudes de Arran figuran entre los convocantes de las protestas del pasado sábado, que derivaron nuevamente en graves incidentes de orden público.

En la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede nacional del partido, Buxadé recalcado que debería ser la Fiscalía la que iniciase los trámites que lleven a la ilegalización de las formaciones convocantes, pero ha dejado claro que, si no lo hace el Ministerio Público lo hará Vox.

PODEMOS, "ENCANTADO" CON LA VIOLENCIA

Buxadé no ha mencionado a ninguna organización en concreto, pero sí ha extendido las críticas a Podemos porque su juicio "forma parte de esa estrategia de incendiar las calles". "Son ellos los que han alentado la violencia y no se puede esperar de ellos una condena. Si no condena esa violencia es porque está encantado con esa violencia y cree que puede sacar rédito de ella", ha dicho.

El portavoz de Vox ha recordado que su formación ya inició acciones contra el consejero de Interior de la Generalitat, de Junts, por la violencia que se registró en los mítines del partido durante la campaña electoral y ha apuntado que su intención es ampliar esas denuncias y querellas.

Además de cargar contra Podemos, Buxadé ha vuelto a criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificando de "indigno" su tuit en el que tachaba de "inaceptable" la violencia registrada en Cataluña.

"Sánchez es un pirómano, ha cogido la gasolina y la ha puesto en las manos de los que están incendiando las calles", ha aseverado, recriminándole, una vez más, que se apoye en "organizaciones separatistas" y en los "herederos de ETA", que quieren destruir las "instituciones de España".

TERRORISMO CALLEJERO

Para Vox, Sánchez es el "principal responsable" de que Cataluña acumule ya diez días de violencia. En este contexto, ha instado a poner a "todas" las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo "un mano único" para "defender la libertad, la seguridad y la propiedad de los ciudadanos de Cataluña".

"Los terroristas callejeros tiene que estar en prisión y ser condenados de forma inmediada", ha dicho, subrayando que, aunque tienen derecho a juicio, "todos hemos visto en público los delitos cometidos".