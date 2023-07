Vox Aragón dice que no han hablado con el PP desde el 23 de junio: "Estamos a la espera de que nos llame"

El portavoz en las Cortes recuerda que Teruel Existe "nos ha demonizado siempre" y advierte: "No vamos a regalar nuestros votos"

ZARAGOZA, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha manifestado que desde el pasado 23 de junio, cuando se constituyó el Parlamento regional tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo y la diputada de su partido Marta Fernández fue elegida presidenta de la Cámara autonómica, no se han reunido con el PP. "Estamos a la espera de que nos llame", ha constatado.

Se ha pronunciado así, en rueda de prensa, tras reunirse con la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, junto al diputados de VOX Santiago Morón, dentro de la ronda de consultas con las fuerzas parlamentarias previa a la propuesta de un candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

Nolasco ha trasladado a Fernández que VOX no va a presentar candidato. "Lo lógico es que éste sea el del principal partido que ha ganado las elecciones, el PP, que es el señor Jorge Azcón" y, "desde aquí, volvemos a reiterar nuestra mano tendida" y "firme" para conformar ese gobierno, esa mayoría alternativa de cambio en Aragón y seguiremos esperando a que nos digan algo".

El portavoz de VOX ha reconocido no entender la demora que está teniendo lugar porque "lo lógico es que se diera cierta celeridad" y "que la conformación del gobierno fuera lo antes posible" ya que, "realmente, si hemos ansiado tanto este cambio y, por fin, ha llegado, por qué demorarlo más".

Ha añadido: "Entiendo el estupor que pueden tener ustedes, a la hora de decir, cómo es posible que haya pasado casi mes y medio y aún no se hayan puesto a hablar sobre medidas concretas", pero "esa es la realidad".

Según ha detallado, "desde el 23 de junio hasta hoy seguimos esperando" a que el PP "se digne a sentarse y a negociar y digo se digne porque sé que ya lo ha hecho con otros partidos", como se deduce del acuerdo en la Diputación Provincial de Teruel con Teruel Existe y Partido Aragonés.

TERUEL EXISTE NOS HA DEMONIZADO

Nolasco ha indicado que Teruel Existe "es un partido que nos ha demonizado siempre y que ha dicho cosas que no son ciertas, barbaridades absolutas, como, por ejemplo, que no respetamos el régimen democrático; son cosas que dice el señor Guitarte y que, en el fondo, no se cree ni él; éste es el juego de la democracia y así son las cosas".

No obstante, "si ese partido que nos demoniza quiere pactar con el PP en la DPT o en la comarca o donde sea que no estemos nosotros, evidentemente, cada uno es libre, pero si lo que esperan es que nos abstengamos o que votemos a favor en un gobierno en el que no estemos nosotros y que sí que esté por ejemplo Teruel Existe o el PAR, evidentemente por ahí no vamos a pasar".

"No vamos a abstenernos a cambio de nada; esto es una cosa clara", "no vamos a regalar nuestros votos". Nolasco también ha argumentado que en la campaña se planteó "que queríamos un gobierno de cambio real" y "ese gobierno de cambio real llegará si está VOX".

"Creo que es lo que nuestros votantes han querido y esto es importantísimo, no estamos aquí por sillones, sino por hacer valer los votos de nuestros votantes". De lo contrario, "lo que hemos hecho en campaña no servirá de nada".

El portavoz de VOX ha querido incidir en que su partido no está "para que entre uno, salga el otro y todo siga igual, nosotros queremos estar para supervisar la gestión de este futuro posible gobierno, lo cual quiere decir, evidentemente, estar en el gobierno, no de manera colateral o de manera residual".

"Tenemos que estar en el gobierno o por lo menos llegar a un acuerdo de mínimos o un acuerdo programático importante", ha continuado Nolasco. En todo caso, ha aclarado, si hay un gobierno en solitario del PP o un gobierno de Teruel Existe o del PAR, "es un panorama o un escenario al que todavía no nos hemos aproximado".

TIEMPO SUFICIENTE

Nolasco ha esgrimido que si hay dos partidos que suman la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón, de 35 diputados, como es el caso del PP, con 28 escaños, y de VOX, con siete, "lo lógico es que, como mínimo, se sienten a hablar y a negociar programas, medidas concretas".

Sin embargo, desde el 28 de mayo, "más allá del acuerdo de la Mesa de las Cortes, no se ha llegado a ningún otro", a pesar de que, a su juicio, ha pasado tiempo suficiente "para reflexionar" y saber "si, efectivamente, ven que la única opción es sumar con nosotros".

En ese caso, se trataría de "sentarse a hablar sobre las medidas concretas y si habrá un posible gobierno, si quieren que estemos dentro, si quieren que estemos fuera" o "si prefieren hacer vicepresidente al Tomás Guitarte --de Teruel Existe--, socio de Bildu y de Pedro Sánchez --cuya investidura apoyó--". "En fin, cada uno puede elegir hacer lo que quiera, pero serán ellos los que tengan que decidir".

Para Nolasco, "es un poco extraño hablar de sillones antes que de medidas" y se ha preguntado cómo podrían tener consejerías en un Gobierno con el que, por ejemplo, no estuvieran de acuerdo ni en el 50% de las medidas o si éstas "no están claras".

"Primero son las medidas, llegar a acuerdos concretos y, después, veremos si podemos desempeñar áreas de gobierno. Pero para eso primero hace falta sentarse y hablar. Y como les digo, hoy 5 de julio de 2023, no hemos recibido ninguna llamada del PP".

EL GOBIERNO DE ARAGÓN, EL ÚLTIMO

El portavoz de VOX ha comentado que se están conformando ya todos los gobiernos autonómicos, tras las elecciones del 28 de mayo "y parece que Aragón va a ser el último". Ha descartado que en este hecho haya influido lo ocurrido en otras comunidades autónomas entre PP y VOX.

"El escenario, por ejemplo, en Extremadura ha sido muy distinto", también en Baleares o Valencia. "El acuerdo ha sido distinto en cada sitio", "no hay una homogeneidad", tampoco en las áreas de gobierno, ni en el resultado electoral.

En Aragón, ha especificado, la aritmética parlamentaria "es la que es" y "lo que está claro es que 28 más 7 son 35, hoy por hoy, y hasta que no se repitan las elecciones".

Respecto a esta última cuestión, ha apuntado que hasta el 23 de agosto, fecha límite para la investidura, tienen que pasar casi dos meses y "hay tiempo suficiente" para que ésta tenga lugar, pero la repetición electoral "ni la contemplamos ni la dejamos de contemplar, es una posibilidad, eso no quiere decir que vaya a ocurrir".