Vox asegura que la convención del PP no interesa ni a sus afiliados: "No son ninguna ilusión para los españoles"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El eurodiputado y portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, se ha preguntado este lunes "cuánta gente" tiene previsto seguir la convención del Partido Popular que se celebra esta semana, que cree que "no interesa a nadie", ni siquiera a los afiliados del partido que lidera Pablo Casado.

"No mueven a nadie ya, no incitan a nadie, no son ninguna ilusión, ninguna esperanza para los españoles", ha sostenido Buxadé sobre el cónclave de los 'populares' en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox.

En este marco, ha enmarcado en la normalidad que vayan a participar en ese congreso el exportavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta; colaborador de la Fundación Disenso; y Alejo Vidal-Quadras, uno de los fundadores de Vox y exdirigente del PP.

Según ha recordado, Girauta es "un profesional" que puede colaborar con cualquier partido, mientras que Vidal-Quadras ocupó responsabilidades en el PP y por tanto "parece razonable que vaya". Sin embargo, se ha preguntado por qué se le presenta como fundador de Vox y no como exdiputado 'popular' en el Parlamento catalán. "Supongo que no quieren que recordemos el pacto entre Aznar y Pujol", ha sugerido.

"EL PP NO ES FIABLE"

En cualquier caso, Buxadé ha constatado que las relaciones "amistosas" de Vox con el PP están "rotas" en lugares como Andalucía, donde esperan que el Gobierno autonómico de Juan Manuel Moreno presente un proyecto de Presupuestos que debatirán en los órganos institucionales del Parlamento, pero sin conversaciones previas.

También ha criticado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por impulsar el denominado 'Distrito Centro', heredero de Madrid Central, para "prohibir la movilidad" en el centro de la capital.

A su juicio, se trata de una decisión "errónea" que además incumple el acuerdo de investidura firmado con Vox. Tras los anteriores desacuerdos en Murcia y Andalucía, Buxadé cree demostrado que el PP "no es un partido fiable" y no se puede tener "la convicción" de que cumpla los acuerdos firmados. "Es más, parece que firma los acuerdos para incumplirlos", ha lamentado.

El dirigente de Vox ha comparado al PP con la CDU alemana, formación que ha definido como "la derechita cobarde elevada a la máxima expresión". Sin embargo, a Vox no lo identifica con ningún partido de los que ha concurrido a las elecciones de este domingo. "Nosotros solo nos identificamos con los españoles", ha asegurado.

Buxadé ha dicho no saber qué ocurrirá tras estos comicios. Y aunque ha reconocido que es importante para el futuro de la Unión Europea que Alemania "mejore", ha asumido que "todo tiene pinta de no mejorar" con un Gobierno de izquierdas "más o menos radical" o un Ejecutivo "con la CDU".