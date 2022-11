Vox se ausentará del acto del Congreso del Día de la Constitución para no juntarse "con quienes "la violan"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado este miércoles que su partido no acudirá este año al acto institucional que se celebrará en el Congreso con motivo del Día de la Constitución. Aunque Abascal nunca ha asistido, a la última edición sí estuvo presente la entonces secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, ahora fuera del partido.

"Nadie respeta más la Constitución que VOX, por mucho que haya aspectos que no nos gusten, la hemos defendido en los tribunales y hemos jurado cumplirla en el Congreso. Por eso no la mancharemos acudiendo a fiestas, como la del día 6, con quienes la violan y buscan destruirla", ha escrito en la red social Twitter.

A su juicio, "la Constitución se defiende escuchando a los españoles, no dándoles la espalda; respetando sus instituciones, no saboteándolas; preservando su libertad, no secuestrándola; protegiendo su unidad, no vendiéndola a golpistas y terroristas". "Que no cuenten con nosotros para esa burla", adelanta.

Como cada año, el Congreso y el Senado organizan una recepción institucional el 6 de diciembre en conmemoración de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978.